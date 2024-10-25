Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
​Ілюзія нейтралітету: чому китайсько-бразильська ініціатива не може бути альтернативою Плану перемоги
​Ілюзія нейтралітету: чому китайсько-бразильська ініціатива не може бути альтернативою Плану перемоги
Зеленський не планує підписувати закон про скасування переведення годинників – ВВС
Зеленський не планує підписувати закон про скасування переведення годинників – ВВС
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Завтра українці писатимуть Радіодиктант національної єдності
Завтра українці писатимуть Радіодиктант національної єдності
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
У Києві, Одесі і Дніпрі готують проплачені "мітинги" для дискредитації спецслужб і влади
У Києві, Одесі і Дніпрі готують проплачені "мітинги" для дискредитації спецслужб і влади
Працівників Голосіївського ТЦК Києва і цивільних викрили на продажі ухилянтам зняття з обліку: знайшли понад млн доларів
Працівників Голосіївського ТЦК Києва і цивільних викрили на продажі ухилянтам зняття з обліку: знайшли понад млн доларів
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд створює резерв коштів для фортифікацій і виділяє 142 млн грн на ще шість проєктів відновлення

Зокрема кошти підуть на відновлення будинків у Бучі та Ірпені.

Уряд створює резерв коштів для фортифікацій і виділяє 142 млн грн на ще шість проєктів відновлення
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу
Фото: Анна Стешенко

Уряд створює резерв коштів для фортифікацій і виділяє 142 млн грн на ще шість проєктів відновлення.

Про це сьогодні, 25 жовтня, на засіданні Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

“Створюємо необхідний резерв для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд. Це буде запас необхідних матеріалів, що дозволить швидко розгортати будівництво фортифікацій там, де це необхідно і де визначать наші військові”, – розповів Шмигаль.

Скільки саме коштів виділяють на резерв, прем'єр не зазначив. 

Крім того, уряд виділяє додаткові 142 млн грн на ще шість проєктів відновлення:

  • 64,5 млн грн направляємо на реконструкцію корпусу лікарні в Запоріжжі.
  • 60 млн грн — на ремонт трьох багатоквартирних будинків в Ірпені. 
  • 18 млн грн виділяємо на ремонт двох багатоквартирних будинків у Бучі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies