Зокрема кошти підуть на відновлення будинків у Бучі та Ірпені.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу

Уряд створює резерв коштів для фортифікацій і виділяє 142 млн грн на ще шість проєктів відновлення.

Про це сьогодні, 25 жовтня, на засіданні Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Створюємо необхідний резерв для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд. Це буде запас необхідних матеріалів, що дозволить швидко розгортати будівництво фортифікацій там, де це необхідно і де визначать наші військові”, – розповів Шмигаль.

Скільки саме коштів виділяють на резерв, прем'єр не зазначив.

Крім того, уряд виділяє додаткові 142 млн грн на ще шість проєктів відновлення: