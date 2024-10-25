Уряд створює резерв коштів для фортифікацій і виділяє 142 млн грн на ще шість проєктів відновлення.
Про це сьогодні, 25 жовтня, на засіданні Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Створюємо необхідний резерв для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд. Це буде запас необхідних матеріалів, що дозволить швидко розгортати будівництво фортифікацій там, де це необхідно і де визначать наші військові”, – розповів Шмигаль.
Скільки саме коштів виділяють на резерв, прем'єр не зазначив.
Крім того, уряд виділяє додаткові 142 млн грн на ще шість проєктів відновлення:
- 64,5 млн грн направляємо на реконструкцію корпусу лікарні в Запоріжжі.
- 60 млн грн — на ремонт трьох багатоквартирних будинків в Ірпені.
- 18 млн грн виділяємо на ремонт двох багатоквартирних будинків у Бучі.