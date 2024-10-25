Уряд затвердив план протидії корупції в МСЕК: рішення комісій перевірить спеціальна група

Кабінет міністрів на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони і президента затвердив план протидії корупційним і іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Три наступні місяці спеціально створена група перевірятиме рішення, які ухвалювали МСЕК. А наступного місяця МОЗ і Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всі етапів комісії, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ проведуть "швидкий аудит" всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів. МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на Уряд законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.

"У цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", – сказав Шмигаль.

Скандали з МСЕК