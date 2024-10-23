Ляшко не збирається у відставку через корупційні злочини в МСЕК

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не збирається у відставку через корупційний скандал з медико-соціальними експертними комісіями. На пресконференції у вівторок він сказав, що "його немає у вертикалі МСЕК" і що він не призначає і не звільняє керівників комісій, передає Радіо Свобода.
МОЗ у цьому питанні є лише регулятором. А заяву "написати простіше, ніж реформувати МСЕК", додав він.
Ляшко пояснив, що він призначає лише очільника Центральної МСЕК, і ця людина вже звільнена. За словами міністра, реформу МСЕК "потенційно розраховували" запустити пізніше, а тепер побачили, що треба пришвидшуватися.
До кінця року збираються надолужити те, що хотіли реалізувати протягом 2025.
МСЕК-скандал
- На початку жовтня голову МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. Вона брала з ухилянтів гроші за оформлення інвалідності. При обшуках в неї знайшли понад 5 млн доларів.
- У цій же області в близько 50 прокурорів виявилися групи інвалідності. За даними журналіста Юрія Бутусова, групи інвалідності прокурори отримали за прикриття корупційних злочинів голови МСЕК. Оформлена інвалідність дозволяла прокурорам отримувати немалі виплати з бюджету.
- Після цього президент вирішив зібрати засідання Ради нацбезпеки і оборони, аби розібратися з подібними злочинами. Згодом президент анонсував "системне, кадрове і процесуальне реагування" на корупцію в МСЕК.
- 22 жовтня з'ясувалося, що голова МСЕК Миколаївської області могла наживатися на ухилянтах: при обшуках у неї знайшли понад $400 000, а також вона собі та своєму синові з російським паспортом оформила другу групу інвалідності.
- Того ж дня президент Зеленський зібрав засідання РНБО, де доручив прем'єру ухвалити відповідні кадрові рішення. Про відставку оголосив генпрокурор Андрій Костін, звільнили голів Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників міністерства, які відповідали за цей напрям. Також вирішили, що всі МСЕК ліквідують до кінця року. Натомість буде цифрова модель.
- За інформацією голови СБУ Василя Малюка, скасують близько 4000 висновків про інвалідність, а 64 посадовця МСЕК уже отримали підозри.