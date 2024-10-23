Ляшко не збирається у відставку через корупційні злочини в МСЕК

За словами міністра, МСЕК хотіли реформувати, але пізніше. А тепер доведеться пришвидшитися.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не збирається у відставку через корупційний скандал з медико-соціальними експертними комісіями. На пресконференції у вівторок він сказав, що "його немає у вертикалі МСЕК" і що він не призначає і не звільняє керівників комісій, передає Радіо Свобода.

МОЗ у цьому питанні є лише регулятором. А заяву "написати простіше, ніж реформувати МСЕК", додав він.

Ляшко пояснив, що він призначає лише очільника Центральної МСЕК, і ця людина вже звільнена. За словами міністра, реформу МСЕК "потенційно розраховували" запустити пізніше, а тепер побачили, що треба пришвидшуватися.

До кінця року збираються надолужити те, що хотіли реалізувати протягом 2025.

МСЕК-скандал