Вакцинуйтесь від можливих інфекцій, щоб зменшити ризик деменції – вчені

Виявляється, грип, герпес, респіраторні та інші серйозні інфекції можуть збільшити ризик деменції через роки після хвороби. Хвороба може вплинути на ваш мозок у довгостроковій перспективі.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Aging, додає нових доказів до попередніх наукових робіт про те, що серйозні інфекції пов’язані з прискореною атрофією мозку та підвищеним ризиком деменції через роки.

Мова зокрема про такі інфекції як грип, герпес, інфекції дихальних шляхів, пише Washington Post.

Це також натякає на біологічні фактори, які можуть сприяти нейродегенеративним захворюванням (тобто тим, які руйнують роботу мозку).

Нинішнє дослідження є «стрибком за межі попередніх досліджень, які вже пов’язували інфекцію зі схильністю до хвороби Альцгеймера, і надає корисний набір даних», — каже Руді Танзі, професор неврології Гарвардської медичної школи та директор Центру мозку МакКенса.

Інші нещодавні дослідження показали, що щеплення від грипу та вакцина проти оперізуючого лишаю знижують ризик подальшої деменції у тих, хто їх отримує. Важкі інфекції також пов’язані з подальшими інсультами та інфарктами.

«Вакцини – найкращий захист як від гострої інфекції, так і від цих постінфекційних ефектів», — додає Крістен Фанк, доцентка кафедри біологічних наук Університету Північної Кароліни, яка вивчає нейрозапалення при нейроінфекційних і нейродегенеративних захворюваннях.

Навіть невеликі інфекції можуть змінити наше мислення та поведінку. Більш важкі інфекції можуть у короткостроковій перспективі призвести до марення, яке може бути пов’язане з довгостроковими когнітивними проблемами, сказав Кінан Уокер, дослідник і директор відділу мультимодальної візуалізації нейродегенеративних захворювань Національного університету США. Інституту старіння.

Уокер і його колеги спиралися на дані Балтиморського довгострокового дослідження старіння, одного з найтриваліших досліджень старіння людини в Сполучених Штатах. Вони також відстежували, як змінювався об’єм мозку у 982 когнітивно нормальних дорослих людей, з інфекцією в анамнезі або без неї, за допомогою повторної нейровізуалізації, починаючи з 2009 року. Близько 43 відсотків учасників не мали інфекцій в анамнезі.

З 15 досліджених типів інфекцій шість, включаючи грип, герпес, інфекції дихальних шляхів і інфекції шкіри, були пов’язані з прискореною втратою об’єму мозку. Атрофія мозку була особливо виражена в скроневій частці, області, що містить гіпокамп, який важливий для пам’яті та причетний до хвороби Альцгеймера.

Вчені виявили, що існує низка інфекцій, пов’язаних з атрофією мозку і зниженням когнітивних здібностей. Бльшість цих інфекцій, ймовірно, є факторами ризику розвитку деменції, згідно з аналізом дослідників даних Біобанку Британії щодо 495 896 людей і набору даних Фінляндії щодо 273 132 людей.

Вони виявили, що наявність інфекцій в анамнезі була пов’язана з підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера через роки. Підвищений ризик був ще вищим для судинної деменції, яка є другим за поширеністю діагнозом деменції після хвороби Альцгеймера та спричинена обмеженням надходження крові до мозку.