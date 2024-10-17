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МОЗ готує наказ, який дозволять перевести з паперу в цифру понад 600 медичних форм – Карчевич

Міністерство охорони здоров’я готує наказ, який дозволить перестати вести в папері понад 600 медичних форм.

МОЗ готує наказ, який дозволять перевести з паперу в цифру понад 600 медичних форм – Карчевич
Фото: Макс Требухов

Адже такі паперові вимоги з’їдають марно надто багато часу у медиків. Адже часто навіть дані, які вносять в електронну систему, по законодавству медики мусять дублювася ще в папері, і це “величезна проблема для медичної сфери”.

Про це в розмові з LB.ua сказала Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

“Я хочу по всіх паперових формах, які є, поробити шаблони в медичних інформаційних системах (сервіси, якими користуються медзаклади, щоб вносити меддані в електронну медсистему – LB.ua) і дозволити їх перестати вести в паперовому вигляді. А друкувати лише при потребі для пацієнта, – сказала Карчевич. – Такий формат дозволить спростити роботу”

Коли наказ ухвалять, він юридично дозволить не вести паперові форми. 

Далі медичні інформаційні системи мають зробити у себе шаблони документів для цих медичних форм.

“Я вже з деякими проговорила, вони готові це зробити”, – додала заступниця міністра.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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