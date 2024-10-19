Міністр охорони здоров'я поставив власну вакцинацію в залежність від реформи

Віктор Ляшко хоче до кінця року зробити щеплення за новим принципом.

У Міністерстві охорони здоров'я України до кінця 2024 року хочуть запровадити реформу, відповідно до якої громадяни зможуть вакцинуватися від грипу не в клініці, а безпосередньо в аптечному закладі, де придбають вакцину.

Як пише "Українська правда", очільник відомства Віктор Ляшко називає це звичною практикою для країн Європейського Союзу.

Урядовець додав ситуації особистого зацікавлення: він зізнався, що досі не вакцинований і принципово хоче зробити щеплення саме тоді, коли це буде можливо в аптеці. До такого парі з самим собою міністра змусила ситуація на апаратній нараді, коли на заваді реформі "стала чергова бюрократична штука".

Загалом в Україні вже 300 тисяч доз вакцин від грипу пройшли лабораторний контроль та надійшли у продаж. Вартість становить понад 400 гривень. Щепитися безкоштовно можуть лише медичні співробітники.