8-тижнева веганська дієта може допомогти сповільнити біологічне старіння, – дослідження

Зa новим дослідженням, веганська дієта може уповільнити ознаки старіння на молекулярному рівні всього за вісім тижнів.

Про це свідчить нове дослідження, опубліковане у журналі BMC Medicine,

пише Heathline. Дані взяті зі Стенфордського дослідження близнюків, яке також є предметом нового документального серіалу Netflix «Ти те, що ти їси: експеримент близнюків».

Стенфордський експеримент ставить запитання: що відбувається, коли пари однояйцевих близнюків харчуються двома різними, хоча все ще здоровими дієтами?

У восьмитижневому дослідженні брали участь 22 пари близнюків, половина з яких (по одному з кожної пари) були рандомізовані на «здорову веганську» дієту, а інша половина споживала «здорову всеїдну» дієту.

Початкові результати дослідження, опубліковані в листопаді 2023 року були на користь короткострокової рослинної дієти.

Учасники, які дотримувалися веганської дієти, споживали менше калорій, більше схудли та покращили рівень “поганого” холестерину та інсуліну натщесерце, ніж їхні рідні з всеїдної дієти.

Продовження дослідження, опубліковане цього тижня, показує, що на додаток до цих переваг веганська дієта покращує епігенетичні маркери, пов’язані зі старінням.

Це ніби годинники, приховані у генах: вам може бути сорок років (ваш хронологічний вік), але ваш біологічний вік може відрізнятися залежно від факторів способу життя, таких як дієта та фізичні вправи.

Немає єдиного єдиного критерію для визначення біологічного віку через епігенетику. Натомість дослідницька група використала кілька тестів, щоб зчитувати ці «годинники».

Вчені можуть спостерігати закономірності метилювання ДНК, природного процесу, який впливає на експресію генів, щоб оцінити біологічний вік за допомогою різних тестів, зокрема GrimAge і DunedinPACE.

«Стало несподіванкою, що з усіх «годинників», які ми вивчали, було приблизно 12, які показали послідовне зниження свого епігенетичного віку, – каже автор першого дослідження Варун Б. Дварака, керівник відділу біоінформатики та головний дослідник TruDiagnostic. – Було суттєве зниження у веганів, але не було змін у всеїдних».

Дослідження проводили в два етапи. Упродовж перших чотирьох тижнів учасники отримували їжу безкоштовно від загальнонаціональної компанії з доставки їжі Trifecta Nutrition (компанія не брала участі в спонсоруванні дослідження). У другій половині дослдження учасники самі готували собі їжу. Ключовим для веганського і всеїдного планів харчування є те, що вони обидва повинні бути здоровими.

«Терміни «веган» і «всеїдний» широкі, і цілком можливо зробити неправильний вибір їжі, яка б відповідала цим моделям дієти», – пояснює старший автор дослідження Крістофер Гарднер, професор медицини та дієтолог у Стенфордіі.

«Наприклад, содова, картопля фрі та печиво Oreo — технічно веганські», — зазначив Гарднер.

Обидві групи проінструктували їсти дієти з високим вмістом овочів і клітковини, мінімізуючи при цьому рафіновані злаки та цукор. Дослідники використовували індекс здорового харчування – показник, який використовує систему підрахунку балів для визначення загальної якості індивідуального раціону.

Залучивши до дослідження близнюків, дослідники змогли усунути один із найбільших факторів, що вплинули на вивчення епігенетики: ДНК.

«Це був ідеальний вид дизайну, тому що ви дивитеся на двох генетично ідентичних людей, і дозволяєте їм мати два різні типи харчування, і потім бачите, якою буде відповідь, — сказав Дварака. – Раніше ми знали, що різні дієти можуть по-різному впливати на епігенетичний вік. Але в цих інтервенційних випробуваннях це не було зроблено так, щоб контролювати генетичні відхилення».

Результати виходять за рамки поліпшення складу тіла та рівня холестерину, демонструючи роль дієти в самому старінні.

Епігенетика стосується того, як поведінка та середовище впливають на генетику. Епігенетичні зміни можуть змінити експресію генів, роблячи вас більш чи менш сприйнятливими до різних форм захворювань. Хоча ви не можете змінити свою ДНК, ви можете вплинути на свою епігенетику на краще чи на гірше через спосіб життя. Найвідоміші способи зміни тут – харчування і фізактивність. Біологічний вік, який стосується здоров’я та роботи вашого тіла на клітинному рівні, є змінним.

Розрізнення між хронологічним і біологічним віком стало важливою сферою дослідження, оскільки тривалість людського життя зросла, а наука робила постійні прориви в розумінні людського геному.

Дослідження, хоч і переконливе, може не давати багато практичних рекомендацій для людей, зацікавлених у покращенні свого раціону. Автори дослідження кажуть, що їхні висновки обмежені восьмитижневим періодом і не можуть говорити про довгострокові наслідки будь-якої дієти, хоча зрештою вони сподіваються провести більш тривале дослідження.

«Ми не можемо нічого сказати понад вісім тижнів, тому що, наприклад, знаємо, що веганська дієта без добавок вітаміну B12 може мати катастрофічні наслідки для здоров’я», — сказав Дварака.

Незважаючи на це застереження, веганські та рослинні дієти пов’язані з численними перевагами для здоров’я, але так само є всеїдні дієти, такі як середземноморська.

«Це узгоджується з сучасними знаннями про те, що рослинна дієта пов’язана з перевагами для біологічного старіння та інших станів здоров’я, таких як загальне здоров’я серця, — каже Аліса Кван, клінічна дієтологиня з кардіології Стенфордського медцентру, не дотична до дослідження. – Я думаю, що це дослідження, хоч і короткострокове, допомагає підтвердити докази рослинної дієти».

Нагадаємо, що погане, бідне харчування пов’язане з хімічними змінами в мозку та в його структурі, потенційно впливаючи на депресією та тривогу, дослідили вчені.

Середземноморська дієта зменшує ризик смерті у жінок на 23% і виявилась корисною для здоров'я серця у дітей.

Центр громадського здоров'я також нагадує, що дбати про харчування важливо і для психологічного стану. Адже якщо порушується так звана вісь «мікробіота-кишківник-мозок», якщо не в порядку хоча б одна із ланок, то з ладу виходять усі.