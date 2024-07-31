Першу в світі національну програму з лікування дітей від алергії на арахіс почали в Австралії

Пероральна імунотерапія була доступна в ході клінічних випробувань і в деяких спеціалізованих алергологічних центрах по світу, але це вперше її ухвалили як національну модель лікування алергії на арахіс.

Немовлятам з алергією на арахіс в Австралії запропонують лікування для формування імунітету до потенційно небезпечного для життя стану – це перша така програма в світі.

Під наглядом окремих педіатричних лікарень, окремим немовлятам поступово даватимуть зростаючі дози арахісового порошку щодня протягом принаймні двох років, щоб зменшити чутливість, пише ВВС.

Безкоштовна програма доступна лише для дітей віком до 12 місяців, у яких вже діагностовано алергію на арахіс і які отримують допомогу в одній із десяти лікарень-учасників по всій країні.

Австралію часто називають «столицею алергії у світі», де у кожного 10-го немовляти діагностовано харчову чутливість.

Алергія на арахіс вражає приблизно 3% австралійців у віці 12 місяців і, на відміну від інших харчових алергій, лише деякі діти переростають її, що робить її найпоширенішою харчовою алергією серед дітей шкільного віку в країні.

Графік дозування буде ретельно розрахований для кожної дитини, доки вони не досягнуть «підтримуючої дози», яку прийматимуть протягом двох років, повідомив керівник програми Тім Бреттіг.

Він додав, що деякі діти можуть відчувати побічні ефекти, включаючи алергічну реакцію, але для більшості дітей цієї вікової групи вони легкі та не потребують лікування.

Суть лікування – аби убезпечити дітей від сильної алергічної реакції і небезпеки від неї. У деяких випадках після лікування діти потенційно зможуть вільно їсти арахіс у своєму раціоні, в інших – діти досягнуть рівня, коли випадковий вплив арахісу не призведе до алергічної реакції.

«Ми хочемо змінити траєкторію розвитку алергічних захворювань в Австралії, щоб більше дітей могли ходити до школи без ризику отримати небезпечну для життя реакцію на арахіс», – сказала професор Кірстен Перретт, директор Національного центру алергології (NACE).

NACE оцінить програму як на ефективність, так і на безпеку з надією поширити її на більше лікарень і, можливо, на інші харчові алергії.



