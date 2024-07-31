Вакцинація проти вітряної віспи: по областях розвезли 20 000 доз вакцин для безоплатних щеплень дітей та дорослих з груп ризику

20 190 доз вакцини проти вітряної віспи зайшли в Україну як гуманітарна допомога від Австрії. Виробник — Нідерланди.

Ці дози розподілили уже по обласних центрах контролю та профілактики хвороб: отримали Вінницький, Волинський, Дніпропетровський, Івано-Франківський, Київський, Львівський, Одеський, Полтавський, Тернопільський, Чернівецький регіони та міста Києва.

Розподіл вакцини проти вітряної віспи відбувався з урахуванням запитів від областей.

“Вакцина була розподілена між 10 областями відповідно до показників захворюваності. Протягом кількох тижнів обласні центри контролю та профілактики хвороб здійснюватимуть розподіл отриманих вакцин в межах своїх регіонів та проводитимуть щеплення в організованих дитячих колективах. Також співпрацюватимуть з військовим командуванням та в разі потреби забезпечуватимуть вакцину для проведення щеплень військових, зокрема у навчальних колективах”, – сказав Ігор Кузін, заступник міністра, головний державний санітарний лікар України.

LB.ua зателефонував до Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Там повідомили: якщо батьки хочуть так щепити дітей, слід звертатися до свого медзакладу записуватись, щоб вони зарезервували вам дози і замовили їх у центру.

Нагадаємо, що наразі в Україні передбачені безоплатні щеплення за Національним календарем профілактичних щеплень проти 10 захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту B, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Для дорослих передбачена ревакцинація кожні 10 років проти дифтерії та правця. Вакцина проти вітряної віспи (вітрянки) в Україні є рекомендованою, вона не закуповується коштом державного бюджету.

Багато батьків в Україні вже понад рік не можуть вакцинувати дітей, бо зареєтрована вакцина від вітрянки Валілрикс не заїжджала в країну, а коли заїжджала, то дуже обмеженою кількістю доз. Зараз вона на лабораторному контролі держави і нібито в серпні знову має надійти у продаж.

Вітряна віспа (вітрянка) — це високоінфекційне гостре вірусне захворювання, що переважно вражає дітей. Максимальна кількість тих, хто інфікується, припадає на вікову групу 2–4 роки. Характеризується вітрянка загальною інтоксикацією і плямисто-папульно-верикульозним висипом на шкірі та слизових оболонках. Після перенесеної інфекції залишається тривалий імунітет. Повторні захворювання бувають рідко. Перебіг вітряної віспи здебільшого легкий. Специфічні ускладнення (менінгоенцефаліт, пневмонія) трапляються рідко. Однак після перенесеної інфекції збудник, без будь-яких клінічних проявів, може роками зберігатися в організмі та провокувати у старшому віці інші захворювання — оперізувальний герпес, який можна розглядати як пізній рецидив.