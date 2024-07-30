Росіяни передали захоплені українські курорти в підпорядкування Міністерства охорони здоров’я РФ, — спротив

Аби підтримувати хоча б видимість відпочинку на окупованих територіях України, росіяни передали захоплені курорти Бердянська і Криму в підпорядкування Міністерству охорони здоров’я РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Серед курортів федерального значення, чию діяльність куруватиме кремлівське міністерство потрапили Бердянськ і низка міст Криму. "Інші тимчасово захоплені міста куруватимуть окупаційні адміністрації", — додали у спротиві.
Аби компенсувати втрату туристів, на тимчасово окупованих курортах "відпочиватимуть" бюджетники і студенти. Адже інші туристи не бажають проводити час на суцільних військових об’єктах просто неба.
- У тимчасово окупованому Криму, зокрема, у Євпаторії росіяни розміщують велику кількість вогневих точок уздовж берегової лінії на міських пляжах.
- Протягом лютого-березня 2024 росіяни збудували на узбережжі Чорного моря в тимчасово окупованому Криму понад 100 км інженерно-фортифікаційних споруд.