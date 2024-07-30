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Росіяни передали захоплені українські курорти в підпорядкування Міністерства охорони здоров’я РФ, — спротив

Окупанти знищили сферу туризму на тимчасово захоплених територіях України.

Росіяни передали захоплені українські курорти в підпорядкування Міністерства охорони здоров’я РФ, — спротив
Фото: Центр національного спротиву

Аби підтримувати хоча б видимість відпочинку на окупованих територіях України, росіяни передали захоплені курорти Бердянська і Криму в підпорядкування Міністерству охорони здоров’я РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Серед курортів федерального значення, чию діяльність куруватиме кремлівське міністерство потрапили Бердянськ і низка міст Криму. "Інші тимчасово захоплені міста куруватимуть окупаційні адміністрації", — додали у спротиві.

Аби компенсувати втрату туристів, на тимчасово окупованих курортах "відпочиватимуть" бюджетники і студенти. Адже інші туристи не бажають проводити час на суцільних військових об’єктах просто неба. 

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