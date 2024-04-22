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За два місяці російські окупанти збудували на узбережжі Чорного моря в Криму понад 100 км інженерно-фортифікаційних споруд

Окупанти перерили фортифікаціями заповідники та природні парки, археологічні памʼятки та туристичні обʼєкти на західному узбережжі Криму. 

За два місяці російські окупанти збудували на узбережжі Чорного моря в Криму понад 100 км інженерно-фортифікаційних споруд
Оборонні споруди у тимчасово окупованому Криму
Фото: Атеш

Протягом лютого-березня 2024 року росіяни збудували на узбережжі Чорного моря в тимчасово окупованому Криму понад 100 км інженерно-фортифікаційних споруд. 

Про це повідомило Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

Лінія берегової оборони починається від селища Миколаївка Сімферопольського району і проходить узбережжям до Красноперекопська неподалік від адмінмежі з Херсонською областю. Далі нові укріплення простягаються узбережжям на північ, а найбільша їх концентрація – по периметру мису Тарханкут, на якому розміщено системи ППО”, - йдеться у повідомленні. 

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Уточнюється, що окупанти перерили фортифікаціями заповідники та природні парки, археологічні памʼятки та туристичні обʼєкти на західному узбережжі Криму. 

Зокрема, поблизу с. Сєверне Чорноморського району окупанти облаштували  укріплення берегової оборони на руїнах античного поселення.

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