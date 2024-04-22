​Через атаки дронів СБУ російська нафтопереробка впала до майже річного мінімуму, - Bloomberg

У квітні переробка на російських нафтопереробних заводах в середньому становила близько 5,23 млн барелів на добу, що є майже найнижчим рівнем з травня минулого року.
Про це пише Bloomberg.
Причинами падіння нафтопереробки стали ремонти заводів, що постраждали від атак безпілотників Служби безпеки України.
Джерела видання зазначають, що відновлення пошкоджених НПЗ відбувається повільно.
Загалом СБУ здійснила вже 14 успішних атак на російські НПЗ у різних регіонах країни. Вони на третину скоротили експорт російських нафтопродуктів.
На нафтопеперобку вплинула також і повінь, через яку зупинився Орський нафтопереробний завод.
Раніше повідомлялося, що російська нафтопереробна компанія "Башнефть" встановлює сітки для захисту своїх заводів від атак безпілотників.
- Україна останнім часом регулярно завдає ударів по нафтопереробних заводах у Росії, оскільки вони постачають паливо для техніки окупантів. Так, найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів. Завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.
- За даними Blomberg, через атаки дронів по НПЗ експорт російського дизеля впав на 25%. А темпи переробки нафти в країні нещодавно впали біля 11-місячного мінімуму.
- Росія намагається врятувати ринок від дефіциту і імпортує бензин з Білорусі.
- СБУ вже здійснила кілька успішних атак на російські нафтопереробні заводи, які суттєво скоротили експорт нафтопродуктів. Одна з останніх атака була на Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Завод призупинив роботу після атаки 23 березня.
- Деякі вражені НПЗ потребують відновлення, пов'язаного з використанням високих технологій, до яких в росіян немає доступу або він обмежений.