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Найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів, — Reuters

Нафтопереробний завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.

Найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів, — Reuters
Фото: скриншот відео

Найбільший нафтопереробний завод "Роснафти", який знаходиться в Рязані отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти внаслідок вчорашнього удару дронів, пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Відомо, що серйозних пошкоджень зазнали установки типу  АВТ-4 і АТ-6, де відбувається розділення нафти на основні фракції.

"Ми планомірно реалізуємо детальну, прораховану стратегію зниження економічного потенціалу Росії", — сказав співрозмовник агенства в СБУ.

Збройні сили України, за інформацією джерел, також завдали ударів з безпілотників по російській авіабазі в Бутурлинівці та військовому аеродрому у Воронезькій області.

Згідно з джерелами в галузі, внаслідок атаки безпілотниками на заводі, який переробляє близько 12,7 мільйонів метричних тонн нафти на рік, або 4,6% від загального обсягу в Росії, виникла пожежа.

За даними Reuters, на частку  цього підприємства припадає близько 6,4% російського виробництва бензину, 4,1% дизельного палива, 7,7% мазуту і 8% авіаційного палива. Повні дані про російське виробництво не публікуються.

Рязанський завод є третім у Росії за рівнем потужностей після Газпромнєфть-ОНПЗ в Омську і Кірішинєфтєоргсинтез біля Санкт-Петербурга.

  • Уночі 13 березня різні області Росії заявили про "атаки і обстріли": в Рязані горів НПЗ, а в Бєлгородській без світла 45 000 росіян.
  • Різноманітні вибухи і пожежі спостерігали громадяни країни-агресора і вчора. У зв'язку з атакою НПЗ "Лукойла" був змушений припинити роботу в Нижньогородській області.
  • В Бєлгороді дрон врізався в будівлю міської адміністрації. А добровольці Легіону "Свобода Росії" та РДК і Сибірського батальйону вчора повідомили про успішні операції на російській території.
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