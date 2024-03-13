Найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів, — Reuters

Найбільший нафтопереробний завод "Роснафти", який знаходиться в Рязані отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти внаслідок вчорашнього удару дронів, пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Відомо, що серйозних пошкоджень зазнали установки типу АВТ-4 і АТ-6, де відбувається розділення нафти на основні фракції.

"Ми планомірно реалізуємо детальну, прораховану стратегію зниження економічного потенціалу Росії", — сказав співрозмовник агенства в СБУ.

Збройні сили України, за інформацією джерел, також завдали ударів з безпілотників по російській авіабазі в Бутурлинівці та військовому аеродрому у Воронезькій області.

Згідно з джерелами в галузі, внаслідок атаки безпілотниками на заводі, який переробляє близько 12,7 мільйонів метричних тонн нафти на рік, або 4,6% від загального обсягу в Росії, виникла пожежа.

За даними Reuters, на частку цього підприємства припадає близько 6,4% російського виробництва бензину, 4,1% дизельного палива, 7,7% мазуту і 8% авіаційного палива. Повні дані про російське виробництво не публікуються.

Рязанський завод є третім у Росії за рівнем потужностей після Газпромнєфть-ОНПЗ в Омську і Кірішинєфтєоргсинтез біля Санкт-Петербурга.