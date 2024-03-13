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Шмигаль зустрівся з керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку

Обговорили грантову підтримку малого й середнього бізнесу, розвиток переробки й ОПК і гуманітарне розмінування.

Шмигаль зустрівся з керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку
Юрген Рігтерінк і Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба уряду України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку на чолі з першим віцепрезидентом Юргеном Рігтерінком.

За словами Шмигаля, від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄБРР інвестував уже понад три мільярди євро в економіку України. Кошти скерували найперше у підтримку енергетичної безпеки, інфраструктури, сфери продовольства, торгівлі та приватного сектору.

"Обговорили наші пріоритети в економіці. Зокрема грантову підтримку малого й середнього бізнесу, розвиток переробки й ОПК, гуманітарне розмінування, «зелену» енергетику", - розпоів глава уряду.

ЄБРР запевнив, що продовжить підтримувати українську економіку.

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