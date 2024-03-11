Україна долучиться до створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI)

Україна візьме учать у пілотному проекті Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI), за створення якого проголосували у Європарламенті. Наша держава є єдиною країною, яка бере участь у розробці гаманця і не є членом ЄС.

Про це повідомили Мінцифри та Михайло Федоров.

"Європарламент підтримав створення законодавчої бази та прототипу гаманця ЄС. Тепер держави-учасники консорціуму, серед яких Україна, зобов’язані випустити свої національні гаманці ЄС протягом 24 місяців", – зазначили у міністерстві.

Також нагадали, що Україна бере участь у розробці європейського цифрового гаманця і є єдиною країною в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже активно бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації із Євросоюзом.

"Дія – претендент для реалізації проєкту, оскільки застосунок виконує більшість функцій, передбачених гаманцем EUDI. Високу якість застосунку відзначили європейські експерти", – наголосили у відомстві.

Зазначається, що Європейський цифровий гаманець дасть змогу отримувати доступ до державних та приватних послуг, не зважаючи на кордони. За допомогою прототипу гаманця POTENTIAL перевірить ефективність його використання в різних напрямах:

електронне урядування

відкриття банківського рахунку

реєстрація SIM-карти

мобільні водійські права

кваліфікований підпис

послуги за рецептом.

У Мінцифри нагадали, що участь України в пілотному проєкті EU Digital Identity Wallet здійснюється за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що реалізується естонською Академією електронного управління (eGovernance Academy).

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що Єврокомісія до кінця першого кварталу цього року має опублікувати уніфіковані вимоги для гаманців EUDI.

"Дія реалізувала більшість функцій EUDI задовго до презентації пропозиції Єврокомісії. Наступне завдання — досягти визнання в ЄС", – додав міністр.

Що таке Європейський цифровий гаманець