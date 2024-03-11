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Україна намагається конфіскувати майно виробника російських ракет "Кинджал"

Українська сторона звернулася до Вищого антикорупційного суду щодо конфіскації майна російської компанії.

Україна намагається конфіскувати майно виробника російських ракет "Кинджал"
Міністерство юстиції України
Фото: ukrinform.ua

Міністерство юстиції України 8 березня звернулося до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкції до "Конструкторське бюро машинобудування", яке займається розробкою російських ракет "Кинджал".

Про це ідеться у повідомленні Мін'юсту.

"8 березня 2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" до Акціонерного товариства "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування", за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог: 

  • Акціонерного товариства "НВО "Високоточні комплекси", 
  • Державної корпорації зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції "Ростех", 
  • Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад", ідеться у повідомленні Мін'юсту. 

За даними відомства, акціонерне товариство "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (АТ "НВК "КБМ") є підприємством у Російській Федерації, яке розробляє та виготовляє військову техніку, зокрема, високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси на замовлення Міністерства оборони.

Це посилює військовий потенціал Російської Федерації, яка залучає зазначену військову техніку при здійсненні збройної агресії проти України.

Згідно з публічною інформацією, ця компанія відповідальна за розробку ракет "Кинджал", які росіяни використовують для ударів по Україні. Також компанія займається розробкою вертольотів Ка-52М і Мі-28НМ.

  • Збройні сили України збили 25 із 63 аеробалістичних гіперзвукових ракет “Кинджал”, запущених російськими військами з початку повномасштабного вторгнення.
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