Україна намагається конфіскувати майно виробника російських ракет "Кинджал"

Міністерство юстиції України 8 березня звернулося до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкції до "Конструкторське бюро машинобудування", яке займається розробкою російських ракет "Кинджал".

Про це ідеться у повідомленні Мін'юсту.

"8 березня 2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" до Акціонерного товариства "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування", за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог:

Акціонерного товариства "НВО "Високоточні комплекси",

Державної корпорації зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції "Ростех",

Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад", ідеться у повідомленні Мін'юсту.

За даними відомства, акціонерне товариство "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (АТ "НВК "КБМ") є підприємством у Російській Федерації, яке розробляє та виготовляє військову техніку, зокрема, високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси на замовлення Міністерства оборони.

Це посилює військовий потенціал Російської Федерації, яка залучає зазначену військову техніку при здійсненні збройної агресії проти України.

Згідно з публічною інформацією, ця компанія відповідальна за розробку ракет "Кинджал", які росіяни використовують для ударів по Україні. Також компанія займається розробкою вертольотів Ка-52М і Мі-28НМ.