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МОЗ: Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила і зруйнувала 1740 медзакладів України

Окупанти також пошкодили спецтранспорт, а частину викрали.

МОЗ: Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила і зруйнувала 1740 медзакладів України
Пошкоджена лікарні на Сумщині
Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

Починаючи від 24 лютого 2022 року Росія пошкодила або зруйнувала 1740 об’єктів медзакладів. 

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Зокрема, 1537 пошкоджені, 203 — зруйновані повністю. У переліку - українські амбулаторії, лікарні, поліклініки, пологові тощо. 

Найбільш постраждали медзаклади на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі. У МОЗ додали, що отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнування об'єктів на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо.

Крім того, Росія пошкодила 139 автівок екстреної медичної допомоги, знищила 256 та захопила 125 автівок "екстренки".

Водночас триває відновлення медичної інфраструктури України. Станом на початок березні 2024 року вдалося повністю відновити 509 об’єктів медзакладів, ще 357 відбудовані частково або перебувають в процесі відновлення. У першу чергу йдеться про медзаклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих пошкоджень (вибиті вікна, пошкоджені фасади, знищена покрівля та ін.).

Найбільше закладів відновили наразі на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.

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