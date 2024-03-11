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На таврійському напрямку Сили оборони знищили чотири склади боєприпасів росіян і командний пункт

Ворог втратив ЗРК "Бук-М2", комплекс РЕБ “Палантин-К” і станцію РЕБ "Лєєр".

На таврійському напрямку Сили оборони знищили чотири склади боєприпасів росіян і командний пункт
Фото: Олександр Тарнавський, Telegram

В операційній зоні ОСУВ “Таврія” обстановка залишається складною, але контрольованою. За добу відбулося 45 бойових зіткнень. Сили оборони завдали чималих втрат ворогу: знищили чотири склади боєприпасів, станцію РЕБ та один командний пункт.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Впродовж доби ворог завдав 25 авіаударів, 3 ракетні удари, 1053 обстрілів та 90 ударів дронами-камікадзе.

"Наші війська проводять активні дії на визначених напрямках, завдають ворогу вогневого ураження, продовжують нищити окупантів", – зазначив командувач.

Сили оборони ліквідували 392 росіян (вбитими й пораненими), у військовій техніці — 47 одиниць, не враховуючи БпЛА. 

Зокрема, знищено 1 танк, 10 бойових бронемашин, 8 артсистем, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 2 засоби ППО, 21 авто, 3 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 352 БпЛА різних типів.

Сили оборони також знищили 4 склади боєприпасів та ще 3 важливі об’єкти — командний пункт і бліндажі.

Серед знищених російських озброєнь на Запорізькому напрямку — ЗРК "Бук-М2", комплекс РЕБ “Палантин-К”, станція РЕБ "Лєєр".

  • На Запорізькому напрямку за  минулий тиждень було зафіксовано близько 60 ворожих скидань гранат з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії.
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