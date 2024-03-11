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Кіберспротив перехопив листування голови російського парламенту з Путіним

Ніхто у правлячих колах Росії не сумнівається у переобранні Путіна, тому йому пропонують концепцію "дезахіднізації".

Кіберспротив перехопив листування голови російського парламенту з Путіним
лист Путіну
Фото: Центр національного спротиву

Активісти "Кібер Спротиву" перехопили лист голови Держдуми В’ячеслава Володіна російському диктатору Путіну, у тексті якого пропонується після президентських виборів у РФ запровадити концепцію "дезахіднізації", зокрема, посилити контроль держави.

Про це повідомив Центр національного спротиву. 

Зазначається, що лист вдалося перехопити завдяки зламу одного з наукових співробітників Інституту наукової інформації з суспільних наук (російською «ИНИОН») – Романа Сєйткалієва, який є помічником директора інституту Олексія Кузнєцова.

"Через пошту Сєйткалієва проходить документи, які стосуються діяльності всього інституту. Зокрема навіть особисті документи Кузнєцова", – повідомили у ЦНС.

Зламана скринька, з якого відправили лист до Путіна
Фото: Центр національного спротиву
Зламана скринька, з якого відправили лист до Путіна

Як зазначили у Центрі національного спротиву,саме на цій пошті, в переписці між Сейткалієвим та старшим науковим співробітником інституту Юрієм Пущаєвим є лист Володіна президенту Путіну із пропозиціями впроваджувати концепцію "дезахіднизаціі" у РФ після виборів. 

"З листа володіна відомо, що ніхто у правлячих колах Росії не сумнівається у переобранні Путіна, і ще в листопаді-грудні минулого року російська влада формувала плани на післявиборчий період, адже сам лист датований 30 листопада, а відповідь путіна надходить 12 грудня 2023 року", – повідомили у Центрі. 

Фото: Центр національного спротиву
лист Путіну
Фото: Центр національного спротиву
лист Путіну

За даними ЦНС, в листі Володін пише, що Росія потребує трансформації й заходів, які зміцнять її перед майбутніми викликами. Зокрема, він пропонує концепцію "дезахіднізації", яка передбачає:

  • посилення одержавлення економіки, коли всі сировинні галузі переходять у власність держави;
  • суверенізація науки, культури і мистецтва, підвищення в їхньому розвитку ролі держави;
  • посилення цензури, зокрема на ТБ і в Інтернеті;
  • вирішення питання опозиційних рухів.

Лист Володіна базується саме на концепції, яку підготував ИНИОН. Згідно з нею, виклики, що постали перед Росією, схожі із викликами “великої вітчизняної війни”. Йдеться, що підтримка Заходом України затягує швидке завершення “спеціальної військової операції”, що Захід розглядає Україну як обʼєкт інвестицій і вклав вже стільки грошей, що ніколи не відступить.

Фото: Центр національного противу
Фото: Центр національного спротиву
Фото: Центр національного спротиву
Фото: Центр національного спротиву

За словами Володіна, комітети Держдуми готові підтримати ініціативу і розпочати напрацювання законопроєктів.

У повідомленні вказано, що наразі дані з пошти надані відповідним структурам для більш детального вивчення, адже "лише знаючи плани ворога можна унеможливити їх реалізацію".

  • Чергові вибори президента Росії призначено на 17 березня 2024 року.
  • Згодом стало відомо, що окупанти вже затвердили положення про вибори на тимчасово окупованих територіях. ЦВК Росії дозволила голосувати на тимчасово окупованих територіях без російських паспортів.
  • МВС закликало українців на окупованих територіях не йти на псевдовибори. Тих, хто добровільно візьме участь у голосуванні, можуть притягнути до відповідальності за колабораціонізм.
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