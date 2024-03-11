Ніхто у правлячих колах Росії не сумнівається у переобранні Путіна, тому йому пропонують концепцію "дезахіднізації".

Активісти "Кібер Спротиву" перехопили лист голови Держдуми В’ячеслава Володіна російському диктатору Путіну, у тексті якого пропонується після президентських виборів у РФ запровадити концепцію "дезахіднізації", зокрема, посилити контроль держави.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що лист вдалося перехопити завдяки зламу одного з наукових співробітників Інституту наукової інформації з суспільних наук (російською «ИНИОН») – Романа Сєйткалієва, який є помічником директора інституту Олексія Кузнєцова.

"Через пошту Сєйткалієва проходить документи, які стосуються діяльності всього інституту. Зокрема навіть особисті документи Кузнєцова", – повідомили у ЦНС.

Фото: Центр національного спротиву Зламана скринька, з якого відправили лист до Путіна

Як зазначили у Центрі національного спротиву,саме на цій пошті, в переписці між Сейткалієвим та старшим науковим співробітником інституту Юрієм Пущаєвим є лист Володіна президенту Путіну із пропозиціями впроваджувати концепцію "дезахіднизаціі" у РФ після виборів.

"З листа володіна відомо, що ніхто у правлячих колах Росії не сумнівається у переобранні Путіна, і ще в листопаді-грудні минулого року російська влада формувала плани на післявиборчий період, адже сам лист датований 30 листопада, а відповідь путіна надходить 12 грудня 2023 року", – повідомили у Центрі.

Фото: Центр національного спротиву

Фото: Центр національного спротиву лист Путіну

За даними ЦНС, в листі Володін пише, що Росія потребує трансформації й заходів, які зміцнять її перед майбутніми викликами. Зокрема, він пропонує концепцію "дезахіднізації", яка передбачає:

посилення одержавлення економіки, коли всі сировинні галузі переходять у власність держави;

суверенізація науки, культури і мистецтва, підвищення в їхньому розвитку ролі держави;

посилення цензури, зокрема на ТБ і в Інтернеті;

вирішення питання опозиційних рухів.

Лист Володіна базується саме на концепції, яку підготував ИНИОН. Згідно з нею, виклики, що постали перед Росією, схожі із викликами “великої вітчизняної війни”. Йдеться, що підтримка Заходом України затягує швидке завершення “спеціальної військової операції”, що Захід розглядає Україну як обʼєкт інвестицій і вклав вже стільки грошей, що ніколи не відступить.

Фото: Центр національного противу

Фото: Центр національного спротиву

Фото: Центр національного спротиву

Фото: Центр національного спротиву

За словами Володіна, комітети Держдуми готові підтримати ініціативу і розпочати напрацювання законопроєктів.

У повідомленні вказано, що наразі дані з пошти надані відповідним структурам для більш детального вивчення, адже "лише знаючи плани ворога можна унеможливити їх реалізацію".