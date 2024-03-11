Україна починає офіційні переговори щодо відновлення авіасполучення

Україна розпочинає офіційні перемовини із регуляторами авіаперевезень щодо відновлення сполучення, проте поки що жодних термінів немає.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів – європейського та американського.

"Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми", – зазначив він.

Кубраков зазначив, що наразі українська сторона консультується із Ізраїлем, оскільки ця країна є найуспішнішим прикладом держави, де працюють аеропорти у той час, коли "в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети".

"Ізраїль – це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. До речі, у більшості її очолюють в минулому військові люди", – нагадав міністр.

Він наголосив, що поки що ніяких термінів відновлення авіасполучення не озвучують, однак планують розпочинати офіційні переговори.

"Не хочу ніякі терміни проговорювати, але зараз ми вже будемо передавати офіційно наше бачення регуляторам і ми вступаємо з ними в офіційні перемовини", – повідомив Кубраков.

Міністр зазначив, що розглядають різні сценарії, проте важливо "почути перший офіційний зворотній зв'язок від регуляторів".

Також Кубраков повідомив, що європейські авіакомпанії вже цікавляться відкриттям можливостей польотів до України. Зокрема, Ryanair.

"Ryanair приїжджали і сказали, що хочуть весь ринок одразу після відкриття авіапростору, вони подають десятки заявок", – сказав міністр.

Також ведуться перемовини із трьома українськими компаніями, які хочуть відновити перевезення.