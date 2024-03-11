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Україна починає офіційні переговори щодо відновлення авіасполучення

Ведуться перемовини із європейськими та трьома українськими компаніями.

Україна починає офіційні переговори щодо відновлення авіасполучення
Фото: Pixabay

Україна розпочинає офіційні перемовини із регуляторами авіаперевезень щодо відновлення сполучення, проте поки що жодних термінів немає.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів – європейського та американського. 

"Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми", – зазначив він.

Кубраков зазначив, що наразі українська сторона консультується із Ізраїлем, оскільки ця країна є найуспішнішим прикладом держави, де працюють аеропорти у той час, коли "в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети".

"Ізраїль – це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. До речі, у більшості її очолюють в минулому військові люди", – нагадав міністр.

Він наголосив, що поки що ніяких термінів відновлення авіасполучення не озвучують, однак планують розпочинати офіційні переговори.

"Не хочу ніякі терміни проговорювати, але зараз ми вже будемо передавати офіційно наше бачення регуляторам і ми вступаємо з ними в офіційні перемовини", – повідомив Кубраков.

Міністр зазначив, що розглядають різні сценарії, проте важливо "почути перший офіційний зворотній зв'язок від регуляторів".

Також Кубраков повідомив, що європейські авіакомпанії вже цікавляться відкриттям можливостей польотів до України. Зокрема, Ryanair.

"Ryanair приїжджали і сказали, що хочуть весь ринок одразу після відкриття авіапростору, вони подають десятки заявок", – сказав міністр. 

Також ведуться перемовини із трьома українськими компаніями, які хочуть відновити перевезення. 

  • Український повітряний простір закритий для цивільної авіації від початку повномасштабного вторгнення. Проте неодноразово лунали заяви щодо відкриття одного або декількох аеропортів. 
  • Наприкінці лютого голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що українська влада працює над тим, аби відкрити один з аеропортів, але поновлення авіаперевезень можливе лише у разі належної безпеки.
  • У квітні минулого року Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) опублікувала оновлений прогноз стосовно відновленню польотів в європейському регіоні. Згідно із ним, польоти в Україні, ймовірно, відновляться лише в 2029.
  • Пізніше, в червні, Україна долучилась до програми Європейського Союзу "Механізм «Сполучення Європи»". Тоді зазначалося, що Львівський аеропорт можуть частково відкрити як гуманітарний коридор, який забезпечуватиметься ЄС.
  • У вересні 2022 Мінінфраструктури заявляло, що розглядає аеропорт "Львів" як перший для відновлення роботи за наявності гарантій безпеки. 
  • Чи може Україна відновити авіасполучення під час війни, – про це у матеріалі LB.ua. 
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