Поновлення авіаперевезень можливе лише у разі належної безпеки, - Єрмак

Українська влада працює над тим, аби відкрити один з аеропортів, але поновлення авіаперевезень можливе лише у разі належної безпеки.
Про це на брифінгу під час форуму "Зроблено в Україні" заявив Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент LB.ua.
"Так, дійсно, ми працюємо над тим, щоб відкрити один із аеропортів", - сказав Єрмак.
За його словами, це буде можливе "лише за певних умов".
"Це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть на такому рівні, коли це буде можливо зробити. Ми розуміємо, наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки і так далі", - додав Керівник ОП.
Водночас на уточнююче питання щодо планів відкриття якогось конкретного летовища додав:
"Ви все побачите", - сказав Єрмак.
- Українське небо закрите для польотів цивільних літаків із першого дня повномасштабної війни Росії проти України.
- У квітні минулого року Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) опублікувала оновлений прогноз стосовно відновленню польотів в європейському регіоні. Згідно із ним, польоти в Україні, ймовірно, відновляться лише в 2029 році.
- Пізніше, в червні Україна долучилась до програми Європейського Союзу "Механізм «Сполучення Європи»". Тоді зазначалося, що Львівський аеропорт можуть частково відкрити як гуманітарний коридор, який забезпечуватиметься ЄС.
- У вересні 2022 року Мінінфраструктури заявляло, що розглядає аеропорт "Львів" як перший для відновлення роботи за наявності гарантій безпеки.