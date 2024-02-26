Поновлення авіаперевезень можливе лише у разі належної безпеки, - Єрмак

Влада працює над тим, аби відкрити один з аеропортів.

Андрій Єрмак під час форуму 'Зроблено в Україні'

Українська влада працює над тим, аби відкрити один з аеропортів, але поновлення авіаперевезень можливе лише у разі належної безпеки.

Про це на брифінгу під час форуму "Зроблено в Україні" заявив Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент LB.ua.

"Так, дійсно, ми працюємо над тим, щоб відкрити один із аеропортів", - сказав Єрмак.

За його словами, це буде можливе "лише за певних умов".

"Це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть на такому рівні, коли це буде можливо зробити. Ми розуміємо, наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки і так далі", - додав Керівник ОП.

Водночас на уточнююче питання щодо планів відкриття якогось конкретного летовища додав:

"Ви все побачите", - сказав Єрмак.