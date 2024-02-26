Захисники відійшли від села Ласточкине Донецької області і організовують оборону, щоб не допустити просування окупантів. Загалом узоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" росіяни за добу збільшили кількість авіаударів та штурмових дій.

Ворог 45 разів бив із авіації, було 72 бойових зіткнення і здійснив 897 артилерійські обстріли і 83 удари дронами-камікадзе. Попри тиск росіяни, захисники ведуть активну оборону, повідомив речник сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону.

Фото: ТСН Ласточкине на мапі

Найнапруженіша ситуація на Авдіївському і Мар'їнському напрямках. Зокрема, на Авдіївському захисники відбили 25 атак противника, на Мар'їнському – 40 – це найбільший показник за декілька останніх днів.

"При цьому підрозділи Збройних Сил України здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка-Тоненьке-Бердичі і не допустити подальше просування противника далі в західному напрямку", – сказав Лиховій.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що відхід українських сил у районі села Ласточкине є правильним і допомагає виснажити російські війська.

"Немає ніякої втечі наших військ. Є правильний і грамотний відхід, виснажування ворога. Ворог наступає, і при цьому ми знищуємо їх (російських військових – ред.) у великій кількості, в тому числі знищуємо техніку. Це така тактика ведення бою, і вона перемагає. Не потрібно панікувати. Найголовніше – це збереження життя особового складу. А ворога потихеньку будемо знищувати, не давати можливості виконати задачі. Ласточкине – це наш населений пункт, це наша земля. Але важливіше виграти цю війну, а не лінії і покласти там тисячі людей, як вони це зробили в Авдіївці", – сказав Сергій Цехоцький.