По Запорізькій області окупанти завдали понад 200 ударів за добу

Російська армія за добу завдала 213 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області з багатьох видів озброєння. Через ворожі атаки одна людина загинула, троє – поранені.
Про таке інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"151 артобстріл прийшовся по території Оріхова, Новоданилівки, Малинівки, Малої Токмачки, Плавнів, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл", – зазначив він.
Окупанти здійснили ракетний удар по Малишівці, вісім обстрілів із ракетних систем залпового вогню Новоандріївки, Малої Токмачки й Роботиного, 42 БпЛА-атаки по Гуляйполю, Малинівці, Малій Токмачці, Новоданилівці та Роботиному, і вгатили 11 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Роботиному, Новоданилівці й Малинівці.
За даними ОВА, надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
- Вчора внаслідок удару по фермерському господарству у селі Малашівка Запорізької області загинула одна людина, а троє отримали поранення.
- Сьогодні вночі російська армія вдарила авіабомбами по Юнаківській громаді Сумської області. За попередніми даними, загинуло подружжя, зруйновано один приватний будинок і ще п'ять пошкоджено.
- Російська армія також вночі вдарила по ангарах із зерном в Пісочині Харківської області. Окупанти близько 23:00 обстріляли їх із ЗРК С300. Пошкоджено два ангари і техніка підприємства. Потерпілих немає.
- На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало підприємство, також пошкоджені будинки і автомобілі. Люди не постраждали.
- У ніч на 26 лютого 2024 року окупанти атакували територію України різними типами ракет та ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "шахедів".