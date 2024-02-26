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По Запорізькій області окупанти завдали понад 200 ударів за добу

Від російської атаки постраждало 11 населених пунктів, одна людина загинула.

По Запорізькій області окупанти завдали понад 200 ударів за добу
Обстріл Запорізької області (фото ілюстративне)
Фото: Telegram/Юрій Малашко

Російська армія за добу завдала 213 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області з багатьох видів озброєння. Через ворожі атаки одна людина загинула, троє – поранені. 

Про таке інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. 

"151 артобстріл прийшовся по території Оріхова, Новоданилівки, Малинівки, Малої Токмачки, Плавнів, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл", – зазначив він.

Окупанти здійснили ракетний удар по Малишівці, вісім обстрілів із ракетних систем залпового вогню Новоандріївки, Малої Токмачки й Роботиного, 42 БпЛА-атаки по Гуляйполю, Малинівці, Малій Токмачці, Новоданилівці та Роботиному, і вгатили 11 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Роботиному, Новоданилівці й Малинівці.

За даними ОВА, надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

  • Вчора внаслідок удару по фермерському господарству у селі Малашівка Запорізької області загинула одна людина, а троє отримали поранення.
  • Сьогодні вночі російська армія вдарила авіабомбами по Юнаківській громаді Сумської області. За попередніми даними, загинуло подружжя, зруйновано один приватний будинок і ще п'ять пошкоджено.
  • Російська армія також вночі вдарила по ангарах із зерном в Пісочині Харківської області. Окупанти близько 23:00 обстріляли їх із ЗРК С300. Пошкоджено два ангари і техніка підприємства. Потерпілих немає.
  • На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало підприємство, також пошкоджені будинки і автомобілі. Люди не постраждали.
  • У ніч на 26 лютого 2024 року окупанти атакували територію України різними типами ракет та ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "шахедів".
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