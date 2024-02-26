По Запорізькій області окупанти завдали понад 200 ударів за добу

Від російської атаки постраждало 11 населених пунктів, одна людина загинула.

Російська армія за добу завдала 213 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області з багатьох видів озброєння. Через ворожі атаки одна людина загинула, троє – поранені.

Про таке інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"151 артобстріл прийшовся по території Оріхова, Новоданилівки, Малинівки, Малої Токмачки, Плавнів, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл", – зазначив він.

Окупанти здійснили ракетний удар по Малишівці, вісім обстрілів із ракетних систем залпового вогню Новоандріївки, Малої Токмачки й Роботиного, 42 БпЛА-атаки по Гуляйполю, Малинівці, Малій Токмачці, Новоданилівці та Роботиному, і вгатили 11 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Роботиному, Новоданилівці й Малинівці.

За даними ОВА, надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.