На Дніпропетровщині через ворожі обстріли пошкоджене підприємство

На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало підприємство, також пошкоджені будинки і автомобілі. Люди не постраждали.

Про таке інформує начальник Дніпропетроської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ввечері агресор бив по Нікопольщині. Райцентру, Покровській та Мирівській громадах. Цілив дроном-камікадзе, важкою артилерією та з РСЗВ "Град".мПошкоджене підприємство. Там виникла пожежа. Побиті будівлі й авто. Люди не постраждали", – повідомив він.

Лисак додав, що Нікопольський район ворог обстрілює і з самого ранку. Під ударом знову Мирівська громада. Наслідки з'ясовують.

"Є уточнена інформація щодо вчорашньої атаки на Дніпро. Через падіння уламків ворожого залізяччя вибиті вікна у трьох п'ятиповерхівках та виробничих будівлях одного з підприємств", – зазначив начальник ОВА.