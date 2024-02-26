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На Дніпропетровщині через ворожі обстріли пошкоджене підприємство

Російські війська били по області із різних видів озброєння.

На Дніпропетровщині через ворожі обстріли пошкоджене підприємство
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини (фото ілюстративне)
Фото: Сергій Лисак

На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало підприємство, також пошкоджені будинки і автомобілі. Люди не постраждали.

Про таке інформує начальник Дніпропетроської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ввечері агресор бив по Нікопольщині. Райцентру, Покровській та Мирівській громадах. Цілив дроном-камікадзе, важкою артилерією та з РСЗВ "Град".мПошкоджене підприємство. Там виникла пожежа. Побиті будівлі й авто. Люди не постраждали", – повідомив він.

Лисак додав, що  Нікопольський район ворог обстрілює і з самого ранку. Під ударом знову Мирівська громада. Наслідки з'ясовують. 

"Є уточнена інформація щодо вчорашньої атаки на Дніпро. Через падіння уламків ворожого залізяччя вибиті вікна у трьох п'ятиповерхівках та виробничих будівлях одного з підприємств", – зазначив начальник ОВА.

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