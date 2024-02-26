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Росіяни вдарили по ангарах з зерном у Харківській області

Загалом ворог бив по більш ніж 15 населених пунктах. 

Росіяни вдарили по ангарах з зерном у Харківській області
Удари по Харківській області
Фото: Харківська ОВА у Telegram

Російська армія вдарила по ангарах із зерном в Пісочині Харківської області. Окупанти близько 23:00 обстріляли їх із ЗРК С300.

Пошкоджено два ангари і техніка підприємства. Потерпілих немає, повідомили в ОВА.

Загалом артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Козача Лопань, Стрілеча, Гатище, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка.

У Скрипаях окупанти вдарили Shahed по непрацюючій базі відпочинку. 

Біля населеного пункту Великі Проходи на ворожій міні підірвалися двоє чоловіків 32 і 19 років. Обидва загинули. 

"Загиблі – мешканці селища Слатине", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Чоловіки хотіли напиляти дрів для домашніх потреб. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

О 2:15 росіяни обстріляли авіабомбами Великий Бурлук. Пошкоджені приватний житловий будинок та легковий автомобіль 

О 21.50 під ворожим обстрілом був Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджено приватний будинок. 

О 15:00 ворог обстріляв Вовчанськ. Пошкоджено ангар та господарчі споруди. Інформація щодо потерпілих не надходила.

О14:45 ворог завдав удару по населеному пункту Лосівка. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені приватний будинок та господарча споруда.

О 14:33 під ракетним обстрілом опинилася Курилівка. Горів приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

"За добу українські захисники відбили 5 атак противника в районі Синьківки та Табаївки", – додали в ОВА. 

Даних про поранених у обстріляних населених пунктах у ОВА немає. 

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