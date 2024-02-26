Росіяни вдарили по ангарах з зерном у Харківській області

Російська армія вдарила по ангарах із зерном в Пісочині Харківської області. Окупанти близько 23:00 обстріляли їх із ЗРК С300.
Пошкоджено два ангари і техніка підприємства. Потерпілих немає, повідомили в ОВА.
Загалом артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Козача Лопань, Стрілеча, Гатище, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка.
У Скрипаях окупанти вдарили Shahed по непрацюючій базі відпочинку.
Біля населеного пункту Великі Проходи на ворожій міні підірвалися двоє чоловіків 32 і 19 років. Обидва загинули.
"Загиблі – мешканці селища Слатине", – повідомили в Офісі генпрокурора.
Чоловіки хотіли напиляти дрів для домашніх потреб. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
О 2:15 росіяни обстріляли авіабомбами Великий Бурлук. Пошкоджені приватний житловий будинок та легковий автомобіль
О 21.50 під ворожим обстрілом був Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджено приватний будинок.
О 15:00 ворог обстріляв Вовчанськ. Пошкоджено ангар та господарчі споруди. Інформація щодо потерпілих не надходила.
О14:45 ворог завдав удару по населеному пункту Лосівка. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені приватний будинок та господарча споруда.
О 14:33 під ракетним обстрілом опинилася Курилівка. Горів приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.
"За добу українські захисники відбили 5 атак противника в районі Синьківки та Табаївки", – додали в ОВА.
Даних про поранених у обстріляних населених пунктах у ОВА немає.