​Україна розслідує 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 військовополонених росіянами, - Офіс генпрокурора

Проуцратура розслідує за фактом розстрілу російськими окупантами беззбройних українських військовополонених в Бахмутському районі.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 24 лютого в одному з telegram-каналів було опубліковано відеозапис, де зафіксовано, як російські армійці під час штурму наших позицій між селами Іванівське та Хромове Донецької області розстрілюють сімох полонених українських військовослужбовців.
На записі з камери дрона видно, що росіяни спочатку наказують нашим захисникам вийти з окопу. Після, зібравши всіх оборонців в одному місці та відійшовши на декілька метрів, ворог випускає по них автоматні черги.
"Військові держави-агресора умисно добили поранених та беззбройних українських воїнів, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права", - наголосили в Офісі генпрокурора.
Загалом в Україні наразі розслідується 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 українських військовополонених. Розслідування цих злочинів- на контролі Офісу Генерального прокурора.
"В усіх цих жахливих випадках ворог умисно ігнорує положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні уповноважений Верховнної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни знову розстріляли військовополонених. Він також повідомив, що звернеться офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації зафіксували та публічно визнали, що російські військові вбивають полонених.
- 20 лютого в Інтернеті було поширено відео розстрілу військовослужбовцями армії РФ трьох українських захисників, взятих у полон. Подія відбулася 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.
- 18 лютого в одному з телеграм-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію. Також виявили відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів у лісосмузі поблизу с. Веселе Бахмутського району.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнароного комітету Червоного Христа задля з'ясування всіх обставин загибелі українських полонених на опорному пункті “Зеніт” у Авідіївці.
- У грудні минулого року біля Роботиного на Запоріжжі росіяни розстріляли трьох полонених. Відео потрапило до соцмереж. Пізніше прокуратура встановила імена вбитих українських військових. Також правоохоронці мають підстави вважати, що до убивства військовополонених причетні представники 76-ї десантної дивізії РФ, яка відома своїми воєнними злочинами, скоєними на Київщині.
- Використання українських військових як "живого щита" теж було зафіксовано в Запорізькій області. Радіо Свобода опублікувало відео, на якому росіяни вели полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними. Російські військові періодично стріляли з автоматів у бік український позицій, а один із росіян фізично прикривалися українським полоненим. Інший російський військовий кидав ймовірно гранату в бік українських позицій. Українські бійці, які надали відео, зазначили, що це “розвідка боєм” для виявлення вогневих засобів на позиціях ЗСУ.
- Узимку 2023 ркоу росіяни розстріляли українського беззбройного полоненого Олександра Мацієвського після слів "Слава Україні".