​Україна розслідує 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 військовополонених росіянами, - Офіс генпрокурора

Проуцратура розслідує за фактом розстрілу російськими окупантами беззбройних українських військовополонених в Бахмутському районі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 24 лютого в одному з telegram-каналів було опубліковано відеозапис, де зафіксовано, як російські армійці під час штурму наших позицій між селами Іванівське та Хромове Донецької області розстрілюють сімох полонених українських військовослужбовців.

На записі з камери дрона видно, що росіяни спочатку наказують нашим захисникам вийти з окопу. Після, зібравши всіх оборонців в одному місці та відійшовши на декілька метрів, ворог випускає по них автоматні черги.

"Військові держави-агресора умисно добили поранених та беззбройних українських воїнів, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Загалом в Україні наразі розслідується 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 українських військовополонених. Розслідування цих злочинів- на контролі Офісу Генерального прокурора.

"В усіх цих жахливих випадках ворог умисно ігнорує положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні уповноважений Верховнної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни знову розстріляли військовополонених. Він також повідомив, що звернеться офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації зафіксували та публічно визнали, що російські військові вбивають полонених.