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Західним областям обіцяють завтра до +16

У Києві стовпчики термометрів піднімуться вдень до 6-8° градусів тепла.

У понеділок, 26 лютого синоптики обіцяють Україні хмарну погоду з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У більшості західних, північних та Вінницькій областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних, південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у східній частині вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла; у західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°; на решті території вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, в Криму та на півдні Одещині до 14°.

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У Київській області буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°. У Києві вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.

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