​Кількість загиблих внаслідок удару росіян по Одесі 23 лютого зросла до чотирьох

Кількість жертв російської дронової атаки на Одесу збільшилась до чотирьох.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"На жаль, кількість жертв російської дронової атаки на Одесу (23.02.2024) збільшилася. В лікарні померла жінка 1952 р.н., яку рятувальники витягнули з-під завалів, під якими одеситка пробула близько двох годин. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…", - написав він у Telegram.
Нагадаємо, 23 лютого Одеса постраждала від удару російських безпілотників. У місті сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. Повідомлялося про трьох загиблих.
- 9 лютого Одеса теж зазнала атаки "шахедів", тоді було поранено чоловіка.
- За два дні до того місто також відбивало удари безпілотників, поранень зазнали двоє поліцейських.