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​Кількість загиблих внаслідок удару росіян по Одесі 23 лютого зросла до чотирьох

Кількість загиблих внаслідок удару росіян по Одесі 23 лютого зросла до чотирьох

​Кількість загиблих внаслідок удару росіян по Одесі 23 лютого зросла до чотирьох
Одеса, наслідки атаки дронів (архівне фото)
Фото: НП

Кількість жертв російської дронової атаки на Одесу збільшилась до чотирьох.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, кількість жертв російської дронової атаки на Одесу (23.02.2024) збільшилася. В лікарні померла жінка 1952 р.н., яку рятувальники витягнули з-під завалів, під якими одеситка пробула близько двох годин. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, 23 лютого Одеса постраждала від удару російських безпілотників. У місті сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. Повідомлялося про трьох загиблих.

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