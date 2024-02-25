Кісіда анонсував нові санкції Японії проти Росії

Токіо введе обмеження проти фізичних та юридичних осіб РФ.

Японія планує ввести нові санкції проти Росії. Про це повідомив сьогодні прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда, йдеться на сайті телекомпанії NHK.

Через тривалі бойові дії Україну опиналася у тяжкій ситуації, а тому зараз вкрай важливо бути солідарними з Києвом, зазначив очільник японського уряду.

Очікується, що Токіо введе обмеження проти фізичних та юридичних осіб РФ.

Кісіда заявив, що хоче працювати разом із країнами “Групи семи” над підтримкою України та введенням санкцій проти Росії для досягнення справедливого й довготривалого миру.

Підтримка України залишатиметься одним із пріоритетів Японії цього року, додав прем’єр.