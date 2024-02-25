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Кісіда анонсував нові санкції Японії проти Росії

Токіо введе обмеження проти фізичних та юридичних осіб РФ.

Кісіда анонсував нові санкції Японії проти Росії
Фото: EPA/UPG

Японія планує ввести нові санкції проти Росії. Про це повідомив сьогодні прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда, йдеться на сайті телекомпанії NHK.

Через тривалі бойові дії Україну опиналася у тяжкій ситуації, а тому зараз вкрай важливо бути солідарними з Києвом, зазначив очільник японського уряду.

Очікується, що Токіо введе обмеження проти фізичних та юридичних осіб РФ.

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Кісіда заявив, що хоче працювати разом із країнами “Групи семи” над підтримкою України та введенням санкцій проти Росії для досягнення справедливого й довготривалого миру.

Підтримка України залишатиметься одним із пріоритетів Японії цього року, додав прем’єр.

  • Вчора стало відомо, що Австралія ввела додаткові візові заборони та фінансові санкції щодо 55 російських громадян та 37 організацій, пов'язаних з агресією РФ проти України.
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