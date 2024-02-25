Зеленський перебуває "в позитиві" від нещодавньої відповіді партнерів щодо надання Україні ATCAMS

Україна довго працює над отриманням далекобійної зброї. Зараз президент України перебуває "в позитиві" від нещодавньої відповіді партнерів щодо надання Україні ATCAMS на 300 кілометрів, сказав він на пресконференції.

"Щодо ATCAMS-ів 300 кілометрів – ви розумієте, для чого нам це потрібно... І Росія розуміє, що ми будемо з цим робити", – сказав він.