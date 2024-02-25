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Зеленський перебуває "в позитиві" від нещодавньої відповіді партнерів щодо надання Україні ATCAMS

Україна вже тривалий час працює над отриманням далекобійної зброї.

Зеленський перебуває "в позитиві" від нещодавньої відповіді партнерів щодо надання Україні ATCAMS
M142 HIMARS з ракетами ATACMS
Фото: Mariusz Burcz

Україна довго працює над отриманням далекобійної зброї. Зараз президент України перебуває "в позитиві" від нещодавньої відповіді партнерів щодо надання Україні ATCAMS на 300 кілометрів, сказав він на пресконференції.

"Щодо ATCAMS-ів 300 кілометрів – ви розумієте, для чого нам це потрібно... І Росія розуміє, що ми будемо з цим робити", – сказав він.

  • Днями медіа писали, що Білий дім розмірковує над наданням українцям далекобійних ракет ATCAMS, що здатні долетіти до Криму. У Вашингтоні підтверджували, що дискусії щодо надання таких ракет не припиняли. 
  • Ракети ATCAMS уже є на озброєнні в захисників, однак повідомляли, що їхня дальність – середня, до 200 км.
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