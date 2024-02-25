На Херсонщині місцевий житель підірвався на російській міні

Він отримав вогнепальні уламкові поранення обличчя, шиї, рік та ніг.

У Бериславському районі Херсонської області місцевий житель підірвався на російській міні.

Про це повідомили у Херсонській ОДА.

34-річний чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет у лісосмузі поблизу села Трифонівка.

Потерпілого доставили до лікарні з численними травмами.

Лікарі виявили у нього вогнепальні уламкові поранення обличчя, шиї, рік та ніг.

“Закликаємо бути обережними та не відвідувати місця, де ще не працювали вибухотехніки. А якщо помітили підозрілий предмет – негайно відходьте на безпечну відстань та викликайте рятувальників або поліцію”, − зазначили чиновники.