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На Херсонщині місцевий житель підірвався на російській міні

Він отримав вогнепальні уламкові поранення обличчя, шиї, рік та ніг. 

На Херсонщині місцевий житель підірвався на російській міні
Фото: Міноборони України

У Бериславському районі Херсонської області місцевий житель підірвався на російській міні.

Про це повідомили у Херсонській ОДА.

34-річний чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет у лісосмузі поблизу села Трифонівка.

Потерпілого доставили до лікарні з численними травмами.

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Лікарі виявили у нього вогнепальні уламкові поранення обличчя, шиї, рік та ніг. 

“Закликаємо бути обережними та не відвідувати місця, де ще не працювали вибухотехніки. А якщо помітили підозрілий предмет – негайно відходьте на безпечну відстань та викликайте рятувальників або поліцію”, − зазначили чиновники.

  • Понад тиждень тому у Харківській області на протипіхотній міні підірвалися три людини, двоє осіб загинули. Летальний інцидент стався поблизу села Довгеньке Ізюмського району. 
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