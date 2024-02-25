Спроби росіян подолати український успіх у морській війні зазнають невдач, − британське міноборони

На стратегічному рівні підхід України позбавив Росію можливості втручатися у морські торгові шляхи Києва.

Оборонна позиція росіян щодо “нетрадиційного підходу України до морської війни”, не працює належним чином, зазначили у міністерстві оборони Великої Британії.

На початку війни з Україною у лютому 2022 року Військово-морський флот Росії зберігав свободу маневру на всій території Чорного моря, особливо у північно-західній частині.

Однак через успішне використання українцями керованих ракет та комбіновані удари на суші та на морі російський Чорноморський флот (ЧФ) був змушений передислокувати свої основні райони операцій до східної частини Чорного моря.

Постійний успіх українських атак постійно змушує ЧФ відступати, а затоплення сторожового корабля “Тарантул”, ракетного катера “Івановець” та десантного корабля “Цезар Куніков” призвели до другого з початку війни звільнення командувача ЧФ. Тобто, відповідь росіян на “нетрадиційний підхід України до морської війни” виявилася неуспішною.

“На стратегічному рівні підхід України позбавив Росію можливості втручатися у її морські торгові шляхи. Після краху Чорноморської зернової ініціативи, динаміка України дозволила їй домінувати у західній частині Чорного моря”, − зазначають британці.

Це призвело до збільшення експорту українських товарів через односторонній гуманітарний коридор, забезпечуючи вищі обсяги торгівлі, ніж у рамках зернової ініцітиви, виводячи їх на один рівень із довоєнним.