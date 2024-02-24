Король Великобританії висловив підтримку Україні з нагоди річниці вторгнення РФ

Король Великобританії Карл ІІІ висловив свою підтримку нашій державі у зв'язку з річницею повномасштабного вторгнення Росії.

Відповідну заяву оприлюднив Букінгемський палац.

"Рішучість і сила українського народу продовжують надихати, оскільки неспровокований напад на його землю, його життя та засоби до існування вступає у третій трагічний рік. Незважаючи на колосальні поневіряння і біль, українці продовжують виявляти той героїзм, з яким їх так тісно асоціює світ", - зазначив король.

Карл ІІІ відзначив українську доблесть, яку відчув "особисто під час багатьох зустрічей із українцями після початку війни."

Він відзначив, що Британія і союзники "залишаються в авангарді міжнародних зусиль із підтримки України в цей час таких великих страждань і потреб".