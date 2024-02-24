Король Великобританії висловив підтримку Україні з нагоди річниці вторгнення РФ

Король Великобританії Карл ІІІ висловив свою підтримку нашій державі у зв'язку з річницею повномасштабного вторгнення Росії.
Відповідну заяву оприлюднив Букінгемський палац.
"Рішучість і сила українського народу продовжують надихати, оскільки неспровокований напад на його землю, його життя та засоби до існування вступає у третій трагічний рік. Незважаючи на колосальні поневіряння і біль, українці продовжують виявляти той героїзм, з яким їх так тісно асоціює світ", - зазначив король.
Карл ІІІ відзначив українську доблесть, яку відчув "особисто під час багатьох зустрічей із українцями після початку війни."
Він відзначив, що Британія і союзники "залишаються в авангарді міжнародних зусиль із підтримки України в цей час таких великих страждань і потреб".
- 24 лютого британський уряд повідомив, що країна витратить 245 мільйонів фунтів стерлінгів (310 млн доларів) протягом наступного року на закупівлю та активізацію ланцюжків поставок для виробництва необхідних артилерійських боєприпасів для нашої держави.