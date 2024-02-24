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ЗСУ знищили російські "ТОР" і "Сонцепьок" на Таврійському напрямку

Окупанти застосували хімічну зброю на півдні України.

ЗСУ знищили російські "ТОР" і "Сонцепьок" на Таврійському напрямку
ЗСУ, війна
Фото: Олександр Тарнавський

За минулу добу в районі відповідальностіОСУВ "Таврія" українські військові знищили ворожі ЗРК "ТОР" та важку вогнеметну систему ТОС-1А “Солнцепьок”. Також знищено понад 300 російських військових. 

Про це повідомив генерал-бригадний генерал Олександр Тарнавський.

В операційній зоні ОСУВ “Таврія” за минулу добу ворог завдав 33 авіаційні та 3 ракетних удари, 99 ударів дронами-камікадзе, вчинив 61 бойове зіткнення та 1127 обстрілів, в тому числі 3 скиди з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною.

Загальні втрати росіян становлять: у живій силі - 312 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 26 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 3 танки, 6 бойових бронемашин, 7 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 6 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 281 БпЛА різних типів, — розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Серед ураженої і пошкодженої техніки противника — ЗРК “Тор” та важка вогнеметна система ТОС-1А “Солнцепьок” — на Донеччині; три квадроцикли на додачу до танків і ББМ — на Запорізькому напрямку.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 770 російських окупантів. 

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