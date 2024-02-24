У Валенсії сталася масштабна пожежа у житловому будинку, є жертви
У Валенсії сталася масштабна пожежа у житловому будинку, є жертви
Інтерв'ю Зеленського Fox News: головні заяви
Інтерв'ю Зеленського Fox News: головні заяви
НАЗК склало протокол щодо заступника голови Офісу президента Шурми. Той заявив про "дискредитацію" (доповнено)
НАЗК склало протокол щодо заступника голови Офісу президента Шурми. Той заявив про "дискредитацію" (доповнено)
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
Рада проголосувала за закон про демобілізацію строковиків
Рада проголосувала за закон про демобілізацію строковиків
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
​Дані Алвес — від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
​Дані Алвес — від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
На Подолі в Києві горять склади, жителям радять зачинити вікна та відмовитись від прогулянок
На Подолі в Києві горять склади, жителям радять зачинити вікна та відмовитись від прогулянок
ГоловнаСуспільствоВійна

У Бериславі окупанти скинули з дрона вибухівку на місцевого жителя

Чоловік самостійно звернувся до лікарні.

У Бериславі окупанти скинули з дрона вибухівку на місцевого жителя
Ворожий авіаобстріл Берислава 9 лютого 2024 року
Фото: Херсонська обласна військова адміністрація

У Бериславі внаслідок скиду вибухівки з ворожого дрона постраждав місцевий житель. Чоловік на момент атаки перебував біля магазину.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"38-річний чоловік самостійно звернувся до лікарні. Окупанти скинули вибухівку на чоловіка напереродні ввечері, коли той перебував біля магазину", — ідеться у повідомленні. 

Потерпілий отримав поранення голови і контузію. Його стан середньої тяжкості.

Минулої доби, 23 лютого, російські війська знову обстрілювали Херсонщину, внаслідок чого поранення дістали 4 людини. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies