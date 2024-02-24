У Бериславі окупанти скинули з дрона вибухівку на місцевого жителя

У Бериславі внаслідок скиду вибухівки з ворожого дрона постраждав місцевий житель. Чоловік на момент атаки перебував біля магазину.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"38-річний чоловік самостійно звернувся до лікарні. Окупанти скинули вибухівку на чоловіка напереродні ввечері, коли той перебував біля магазину", — ідеться у повідомленні.

Потерпілий отримав поранення голови і контузію. Його стан середньої тяжкості.

Минулої доби, 23 лютого, російські війська знову обстрілювали Херсонщину, внаслідок чого поранення дістали 4 людини.