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"Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності", – Головнокомандувач Сирський у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ

Головнокомандувач подякував тим, хто допомагає наблизити перемогу України.

"Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності", – Головнокомандувач Сирський у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ
Фото: Олександр Сирський, Telegram

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський у річницю повномасштабного російського вторгнення закликав українців до єдності. Він подякував Силам оборони і тим, хто допомагає наблизити перемогу України.

Звернення з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії Олександр Сирський опублікував у Telegram.

"Коли багатотисячні колони російських окупантів посунули з усіх напрямків в Україну, коли тисячі ракет і бомб падали на нашу землю - ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо. Ніхто, крім Сил оборони України, які з перших хвилин вступили у бій з ворогом.

Ніхто, крім сотень тисяч добровольців, які в перші години повномасштабної агресії стояли в чергах до військкоматів. Крім сотень тисяч українців, які записувалися у Сили територіальної оборони з перших днів. Крім мільйонів українців, які силами волонтерів почали безпрецедентну в історії підтримку своєї армії. Ніхто не вірив, але вірила Україна! Вірила, прийняла бій і вистояла...

Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе.

І насамкінець про найважливіше. Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності", – зазначив він.

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