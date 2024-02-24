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Швейцарія планує організувати глобальну мирну конференцію щодо України до літа

Міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс запросив усі країни на засіданні Генасамблеї ООН.

Швейцарія планує організувати глобальну мирну конференцію щодо України до літа
Фото: EPA

Швейцарія має намір до літа 2024 року прийняти в себе глобальний саміт щодо українського мирного плану. Така заява пролунала на спеціальному засіданні Генасамблеї ООН, присвяченому другій річниці російського вторнення в Україну.

За повідомленням Reuters, про бажання провести мирну конференцію з трибуни у Нью-Йорку заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Урядовець також скористався нагодою запросити на цей захід усі країни, що представлені в ООН. Він закликав "працювати разом заради досягнення спільної мети". 

Мирний план, що має стати основою майбутнього саміту, передбачає 10 кроків, серед яких виведення усіх російських військ з території України, відновлення територіальної цілісності, звільнення заручників та ядерна безпека.

 

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