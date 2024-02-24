Швейцарія планує організувати глобальну мирну конференцію щодо України до літа

Швейцарія має намір до літа 2024 року прийняти в себе глобальний саміт щодо українського мирного плану. Така заява пролунала на спеціальному засіданні Генасамблеї ООН, присвяченому другій річниці російського вторнення в Україну.

За повідомленням Reuters, про бажання провести мирну конференцію з трибуни у Нью-Йорку заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Урядовець також скористався нагодою запросити на цей захід усі країни, що представлені в ООН. Він закликав "працювати разом заради досягнення спільної мети".

Мирний план, що має стати основою майбутнього саміту, передбачає 10 кроків, серед яких виведення усіх російських військ з території України, відновлення територіальної цілісності, звільнення заручників та ядерна безпека.