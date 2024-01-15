Зеленський: Глобальний саміт миру проведуть у Швейцарії

Глобальний саміт миру проведуть у Швейцарії.

Про це повідомив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амгерд.

Україна і Швейцарія починають підготовку до саміту на рівні лідерів.За словами Зеленського, вона розпочнеться з 16 січня.

"Наші команди вже відзавтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту миру. Цей саміт має наповнити енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути тільки справедливим, а відновлення сили, міжнародного права - дійсно повне", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що до саміту можуть долучатися всі країни, які поважають "наш суверенітет і територіальну цілісність". Президент хотів би бачити країни Глобального Півдня, а також лідерів країн, які, зокрема, долучилися до заходу в Давосі.

"Для нас дуже важливо показати, що весь світ - проти агресії Росії. І весь світ - за те, щоби був справедливий мир", - сказав Зеленський.