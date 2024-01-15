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Зеленський: Глобальний саміт миру проведуть у Швейцарії

Підготовка до проведення заходу стартує з 16 січня.

Зеленський: Глобальний саміт миру проведуть у Швейцарії
Фото: Пресслужба президента України

Глобальний саміт миру проведуть у Швейцарії.

Про це повідомив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амгерд.

Україна і Швейцарія починають підготовку до саміту на рівні лідерів.За словами Зеленського, вона розпочнеться з 16 січня.

"Наші команди вже відзавтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту миру. Цей саміт має наповнити енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути тільки справедливим, а відновлення сили, міжнародного права - дійсно повне", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що до саміту можуть долучатися всі країни, які поважають "наш суверенітет і територіальну цілісність". Президент хотів би бачити країни Глобального Півдня, а також лідерів країн, які, зокрема, долучилися до заходу в Давосі. 

"Для нас дуже важливо показати, що весь світ - проти агресії Росії. І весь світ - за те, щоби був справедливий мир", - сказав Зеленський.

  • Всесвітній економічний форум у Давосі стартував 14 січня з четвертої зустрічі радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Участь у ній взяла 81 країна та міжнародна організація. Форум триватиме до п'ятниці, 19 січня.
  • У Давосі учасники зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації формули миру розглянули другу п’ятірку пунктів формули миру і напрацювання з їх реалізації.
  • 15 січня стало відомо, що співголови радників погодили спільне прескомюніке.
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