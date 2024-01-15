Залужний запросив начальника Штабу оборони Збройних Сил Італії в Україну

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний під час телефонної розмови із начальником Штабу оборони Збройних Сил Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне запросив відвідати Україну.

Про це Валерій Залужний написав в Telegram.

«Обговорили низку питань двостороннього військового співробітництва та обміну досвідом. Запросив адмірала Драгоне відвідати Україну та спільно попрацювати на пунктах управління і в бригадах Збройних Сил України», — зазначив Валерій Залужний.

Під час розмови вони окремо зупинилися на питаннях регламентного обслуговування техніки, яку Італія надала Україні у рамках оборонних пакетів допомоги.

«Подякував за всебічну підтримку в боротьбі з російською агресією», — ідеться у повідомленні.