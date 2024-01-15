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​Китай підтримує всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні, - МЗС

"Китай підтримує зв’язок зі сторонами конфлікту та продовжуватиме працювати з міжнародним співтовариством".

​Китай підтримує всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні, - МЗС
Фото: pixabay

Китай вітає і підтримує всі зусилля, які допоможуть відновленню миру в Україні, та продовжуватиме працювати з міжнародним співтовариством над пошуком шляхів політичного врегулювання.

Про це заявила на брифінгу речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи відсутність представника Китаю на зустрічі щодо української Формули миру в Давосі, передає Укрінформ.

"Китай підтримує зв’язок зі сторонами конфлікту та продовжуватиме працювати з міжнародним співтовариством і відігравати конструктивну роль у пошуку шляхів політичного врегулювання кризи", - сказала Мао.

Вона також зазначила, що "позиція Китаю щодо "кризи в Україні  послідовна і чітка від самого початку", а її суть полягає в пошуку рішення "шляхом переговорів".

"Ми вітаємо та підтримуємо всі зусилля, які допоможуть відновленню миру", додала дипломатка.

На запитання про те, чи можлива зустріч прем’єр-міністра Китаю Лі Цяна з президентом України Володимиром Зеленським на полях ВЕФ у Давосі, Мао відповіла, що інформації про це не має.

Яка позиція Китаю щодо війни Росії проти України

  • Китай намагається представити себе посередником, наполягаючи на тому, що він поважає територіальну цілісність України, водночас схвалюючи деякі наративи Москви про війну.
  • У річницю нападу Росії на Україну МЗС Китаю опублікувало свою “позицію щодо політичного врегулювання української кризи” з 12 пунктів. У документі йдеться про "повагу до суверенітету всіх країн", "відмову від менталітету холодної війни", "припинення бойових дій" та "припинення односторонніх санкцій". Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що якщо "мирний план" Китаю не передбачатиме відновлення українського суверенітету, він спрямований на затягування часу. Докладніше про візит китайського лідера в Росію читайте в матеріалі LB.ua "Як Сі купив Путіна, або Які плани у Кремля щодо України".
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