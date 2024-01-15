​Китай підтримує всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні, - МЗС

"Китай підтримує зв’язок зі сторонами конфлікту та продовжуватиме працювати з міжнародним співтовариством".

Китай вітає і підтримує всі зусилля, які допоможуть відновленню миру в Україні, та продовжуватиме працювати з міжнародним співтовариством над пошуком шляхів політичного врегулювання.

Про це заявила на брифінгу речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи відсутність представника Китаю на зустрічі щодо української Формули миру в Давосі, передає Укрінформ.

"Китай підтримує зв’язок зі сторонами конфлікту та продовжуватиме працювати з міжнародним співтовариством і відігравати конструктивну роль у пошуку шляхів політичного врегулювання кризи", - сказала Мао.

Вона також зазначила, що "позиція Китаю щодо "кризи в Україні послідовна і чітка від самого початку", а її суть полягає в пошуку рішення "шляхом переговорів".

"Ми вітаємо та підтримуємо всі зусилля, які допоможуть відновленню миру", додала дипломатка.

На запитання про те, чи можлива зустріч прем’єр-міністра Китаю Лі Цяна з президентом України Володимиром Зеленським на полях ВЕФ у Давосі, Мао відповіла, що інформації про це не має.

14 січня у Давосі відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. Китай удруге поспіль пропустив цю зустріч.

Голова МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс у Давосі наголосив, що Китай "має бути залучений до зусиль, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією". Він також вважає, що країни, які ведуть діалог із Росією, такі як Бразилія, Індія і ПАР, також "можуть зіграти важливу роль".

Яка позиція Китаю щодо війни Росії проти України