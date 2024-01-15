​Китай підтримує всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні, - МЗС

Китай вітає і підтримує всі зусилля, які допоможуть відновленню миру в Україні, та продовжуватиме працювати з міжнародним співтовариством над пошуком шляхів політичного врегулювання.
Про це заявила на брифінгу речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи відсутність представника Китаю на зустрічі щодо української Формули миру в Давосі, передає Укрінформ.
"Китай підтримує зв’язок зі сторонами конфлікту та продовжуватиме працювати з міжнародним співтовариством і відігравати конструктивну роль у пошуку шляхів політичного врегулювання кризи", - сказала Мао.
Вона також зазначила, що "позиція Китаю щодо "кризи в Україні послідовна і чітка від самого початку", а її суть полягає в пошуку рішення "шляхом переговорів".
"Ми вітаємо та підтримуємо всі зусилля, які допоможуть відновленню миру", додала дипломатка.
На запитання про те, чи можлива зустріч прем’єр-міністра Китаю Лі Цяна з президентом України Володимиром Зеленським на полях ВЕФ у Давосі, Мао відповіла, що інформації про це не має.
- 14 січня у Давосі відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. Китай удруге поспіль пропустив цю зустріч.
- Голова МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс у Давосі наголосив, що Китай "має бути залучений до зусиль, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією". Він також вважає, що країни, які ведуть діалог із Росією, такі як Бразилія, Індія і ПАР, також "можуть зіграти важливу роль".
Яка позиція Китаю щодо війни Росії проти України
- Китай намагається представити себе посередником, наполягаючи на тому, що він поважає територіальну цілісність України, водночас схвалюючи деякі наративи Москви про війну.
- У річницю нападу Росії на Україну МЗС Китаю опублікувало свою “позицію щодо політичного врегулювання української кризи” з 12 пунктів. У документі йдеться про "повагу до суверенітету всіх країн", "відмову від менталітету холодної війни", "припинення бойових дій" та "припинення односторонніх санкцій". Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що якщо "мирний план" Китаю не передбачатиме відновлення українського суверенітету, він спрямований на затягування часу. Докладніше про візит китайського лідера в Росію читайте в матеріалі LB.ua "Як Сі купив Путіна, або Які плани у Кремля щодо України".
- У квітні минулого року посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун заявив, що Китай не на стороні Росії у війні в Україні.
- Тим часом попри заклики до зближення із Європою, Китай завдяки Росії став найбільшим у світі експортером автомобілів.
- Також Китай у 10 разів збільшив поставки Росії верстатів для військової промисловості від початку вторгнення в Україну.
- Крім того, Китай розкритикував санкції США щодо російського газового проєкту "Arctic LNG-2".
- У листопаді 2023 року радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван закликав до прямих перемовин США та Китаю щодо війни Росії проти України. Тоді ж Байден і голова Китаю Сі Цзіньпін провели чотиригодинні перемовини, на яких обговорили війну Росії в Україні та конфлікт у Смузі Гази. Візит Сі до США став першим за шість років. США і КНР мають напружені відносини, зокрема через Тайвань.
- Раніше, в березні 2023 року, Сі також їздив до Москви, де провів переговори з Володимиром Путіним. Докладніш про це читайте в матеріалі LB.ua "Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України".
- Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі і допомагає Путіну у війні, також літав до Китаю минулого року.