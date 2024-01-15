​Кокуси в Айові: друге місце має значення

Розповідаємо, що таке кокуси і чому це важливо.

15 січня у штаті Айова відбудуться кокуси, на яких місцеві виборці-республіканці визначаться із своїм фаворитом на президентській гонці. Демократична партія цього разу кокуси в Айові пропускає: перші офіційні заходи партії з оголошення свого кандидата на президентських виборах (ним буде чинний глава Білого дому) розпочнуться пізніше.

Фото: EPA/UPG

Кокуси в Айові традиційно відкривають рік президентських виборів у США уже багато років поспіль. Демократична партія робить це з 1972 року, республіканська – з 1976-го. Тож не дивно, що саме до кокусів у цьому штаті прикута така увага Америки. Загалом же кокуси проводять лише три штати – Айова, Невада і Вайомінґ. Решта обирають кандидатів звичайним таємним голосуванням – на праймеріз.

Що таке кокуси і як вони відбуваються

Буквально «кокус» – це партійне зібрання. Прихильники кожної з партій збираються увечері на збори у місцях, що можуть їх вмістити – у школах, спортзалах, кінотеатрах чи церквах. Прихильники кандидатів виголошують промови на їхню підтримку, а далі відбувається підрахунок прихильників того чи іншого кандидата – як за допомогою бюлетенів, так через збір підписів або просто підрахунок «голів». В залежності від кількості кандидатів та розподілу голосів може бути один тур або ж кілька. Врешті результати в усіх 99 округах штату підсумовують, визначаючи переможця.

Змагаючись за голоси, кандидати намагаються відвідати виборців в якомога більшій кількості округів. Ідеальний варіант – здійснити те, що на місцевому політичному жаргоні називають «повним Грасслі» – відвідати усі 99 округів. Термін виник від прізвища республіканця Чака Грасслі, який робить це щороку упродовж своєї 43-річної кар’єри сенатора від штату Айова. Як повідомляє CNN, цього року «повний Грасслі» виконав один з конкурентів Дональда Трампа, губернатор Флориди Рон ДеСантіс. Ще один республіканець, Вівек Рамасвамі, спромігся на «подвійний Грасслі», двічі відвідавши кожен з округів.

Фото: EPA/UPG Губернатор Флориди та кандидат у президенти від Республіканської партії Рон ДеСантіс виступає під час зустрічі з виборцями у Анкені, штат Айова.

Як часто переможець кокусів в Айові стає президентом?

Насправді, не надто часто. Більшість з понад тримільйонного населення Айови – білі протестанти, тож прихильність зазвичай здобувають консервативні кандидати. Чинний президент Джозеф Байден на кокусах 2020-го посів лише четверте місце. Програвав їх і Дональд Трамп у 2016-му. Він навіть звинуватив місцевих республіканців у шахрайстві та підтасуванні результатів і вимагав повторно провести голосування.

Серед республіканців лише троє переможців кокусів в Айові у підсумку ставали офіційними кандидатами від партії на виборах і лише один, Джордж Буш-молодший, ставав президентом. Його батько виграв кокуси у 1980, перемігши Рональда Рейгана, однак не став кандидатом на президентських виборах від Республіканської партії, натомість у переможному для себе 1988-му Айову він програв.

Фото: weareiowa.com Барак Обама під час свого виступу в Айові, 2008.

Серед демократів кокуси в Айові вигравали сім майбутніх кандидатів у президенти і двоє з них брали у підсумку Білий дім: Джиммі Картер у 1976 році та Барак Обама у 2008-му.

Чому кокуси в Айові важливі?

Зазвичай саме тут, на першому етапі, виокремлюються лідери кампанії. Вдалий результат в Айові може дати поштовх претендентові і навпаки – вибити його з гонки у разі поганих показників.

Напередодні 15 січня, за даними опитування NBC News/Mediacom, в Айові Дональд Трамп набирав 48% (у грудні 2023-го – 51%), колишня представниця США при ООН та ексгубернаторці Південної Кароліни Нікі Гейлі – 20% (у грудні 2023-го – 16%) і чинний губернатор Флориди Рон ДеСантіс – 16% (у грудні 2023-го – 19%).

Фото: ctvnews.ca Трамп під час візиту до Айови

Дональд Трамп в інтерв’ю місцевим медіа заявив, що планує отримати «рекордний» або «близький до рекордного» відсоток голосів. Фактично, у його перемозі не сумніваються ані прихильники, ані опоненти. І головна інтрига цьогорічних кокусів – хто ж посяде друге місце.

Програш в Айові може прискорити фінал кампанії ДеСантіса, яку загалом важко назвати дуже вдалою. Губернатор Флориди навіть скерував значну частину ресурсів свого штабу саме на кампанію в Айові, за що отримав порцію критики на дебатах від Гейлі через «невміння планувати і управляти».

Натомість для Нікі Гейлі впевнене друге місце дозволить вибити з кампанії ДеСантіса та в перспективі кинути виклик 45-му президентові США. Поки Гейлі вкрай обережно говорить про Трампа, називаючи його президентство вдалим, однак називає себе розумною республіканською альтернативою «хаосу», який на її думку представляють усі її внутрішньопартійні конкуренти, насамперед, колишній президент США.

Фото: https://twitter.com/NikkiHaley Нікі Гейлі на кокусі в Айові

Схоже, у команді Трампа саме Гейлі вважають головною загрозою. За інформацією The New York Times, у день кокусів Super Pack Трампа (Super PAC, суперкомітет з політичної активності – це організація, не пов’язана формально з передвиборчим штабом кандидата, яка може збирати і витрачати кошти на його рекламу або антирекламу конкурентів) викупив в Google рекламні посилання, які бачать користувачі з Айови:

Фото: EPA/UPG

Що може піти не так

Зараз в Айові рекордно холодні дні, сильні снігопади, бурі, температура на час проведення кокусів опуститься до мінус 40 градусів в окремих частинах штату. І це може серйозно позначитися на бажанні мешканців штату взяти участь у кокусах. Ще кілька тижнів тому штаби претендентів прогнозували рекордну явку, однак за актуальних мов сподіватися на це не доводиться. А при невеликій активності виборців можливі сюрпризи.