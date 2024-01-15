США обговорять із Європою і Японією нові санкції проти Росії

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеймо цього місяця вирушить до Європи та Японії, де обговорить із партнерами питання використання нового органу санкцій проти Росії, передає Reuters.

Санкції будуть спрямовані проти фінансових установ.

Адеймо відвідає Рим, Берлін, Франкфурт і Токіо з 16 по 23 січня, де зустрінеться з партнерами з «Великої сімки», а також ключовими представниками приватного сектору, серед яких - фінансові установи, науковці та інших лідери галузі.

Джерело агентства зазначило, що заступник держсекретаря координуватиме свої дії з ключовими партнерами з «Групи семи» в Італії, Німеччині та Японії щодо використання нового інструменту для припинення спроб Росії ухилитися від санкцій та отримати критично важливі товари для своїх збройних сил з економік «Великої сімки».

Поїздка Адеймо до Європи і Японії приурочена до роковин російського вторгнення в Україну 24 лютому 2022 року.