Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Проєкт “Народний дрон”: глава Мінцифри закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома
Проєкт “Народний дрон”: глава Мінцифри закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів
У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Окупанти готують десантні бригади для висадки в українському тилу, — ISW
Окупанти готують десантні бригади для висадки в українському тилу, — ISW
ГоловнаСвіт

США обговорять із Європою і Японією нові санкції проти Росії

Під прицілом - фінансові установи.

США обговорять із Європою і Японією нові санкції проти Росії
Фото: Наша Нива

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеймо цього місяця вирушить до Європи та Японії, де обговорить із партнерами питання використання нового органу санкцій проти Росії, передає Reuters.

Санкції будуть спрямовані проти фінансових установ.

Адеймо відвідає Рим, Берлін, Франкфурт і Токіо з 16 по 23 січня, де зустрінеться з партнерами з «Великої сімки», а також ключовими представниками приватного сектору, серед яких - фінансові установи, науковці та інших лідери галузі.

Джерело агентства зазначило, що заступник держсекретаря координуватиме свої дії з ключовими партнерами з «Групи семи» в Італії, Німеччині та Японії щодо використання нового інструменту для припинення спроб Росії ухилитися від санкцій та отримати критично важливі товари для своїх збройних сил з економік «Великої сімки».

Поїздка Адеймо до Європи і Японії приурочена до роковин російського вторгнення в Україну 24 лютому 2022 року.

  • У грудні 2023-го президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи стосувалися іноземних фінансових установ, які проводили або сприяли будь-якій суттєвій транзакції чи угодам на користь військових структур, промисловості Російської Федерації.
  • Того ж місяця відбувся саміт G7, на якому лідери висловилися за посилення санкцій проти РФ, зокрема, щодо імпорту діамантів.
  • У листопаді Міністерство фінансів США розіслало листи майже трьом десяткам фірм, у яких попередило про відповідальність за порушення стелі цін на російську нафту.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies