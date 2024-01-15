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Окупанти накрили "Градами" Красногорівку на Донеччині. Є загиблі

Щонайменше 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Красногорівки.

Окупанти накрили "Градами" Красногорівку на Донеччині. Є загиблі
Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. Сьогодні під ворожим вогнем опинилася Красногорівка Покровського району. Унаслідок обстрілу з РСЗВ "Град" щонайменше одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

"Мар'їнська громада зазнала масованого обстрілу з Градів — у Красногорівці під вогнем житлова забудова. На місце події виїхав загін поліції "Білий янгол", працюють представники місцевої влади та рятувальники", — повідомив він.

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