Окупанти накрили "Градами" Красногорівку на Донеччині. Є загиблі

Щонайменше 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Красногорівки.

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. Сьогодні під ворожим вогнем опинилася Красногорівка Покровського району. Унаслідок обстрілу з РСЗВ "Град" щонайменше одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

"Мар'їнська громада зазнала масованого обстрілу з Градів — у Красногорівці під вогнем житлова забудова. На місце події виїхав загін поліції "Білий янгол", працюють представники місцевої влади та рятувальники", — повідомив він.