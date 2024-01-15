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"Ціль знищена, реанімація не допоможе", – Ігнат про збитий Іл-22

Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 був пріоритетною ціллю для ЗСУ, але Іл "попав під роздачу".

"Ціль знищена, реанімація не допоможе", – Ігнат про збитий Іл-22
Фото: Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил України емоційно прокоментував ураження двох ворожих літаків. 

"Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 був і є пріоритетною ціллю для нас. І до сьогоднішнього дня знищення цього борта здавалось непосильним завданням для Повітряних Сил. А тут ще й Іл-22 (повітряний командний пункт) попав під роздачу! Одразу дві "жирні" цілі за один раз!", – написав речник Повітряних сил Юрій Ігнат на своїй сторінці у Фейсбуці. 

Він також заявив, що Іл-22 таки горів, але, схоже, приземлився таки у Анапі.

"Живучий гад. Але, як бачите, корито "восстановлению не подлежит". Тому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе!", – додав він.

Також Ігнат заявив, що пишається службою в Повітряних Силах ЗС України.

Про ураження літаків, зокрема, дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный" та літака-командного пункту Іл-22М11 у небі над Україною спочатку повідомили ЗМІ. 

Згодом цю інформацію підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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