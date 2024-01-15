ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
Проєкт “Народний дрон”: глава Мінцифри закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома
Проєкт “Народний дрон”: глава Мінцифри закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома
У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів
У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Окупанти готують десантні бригади для висадки в українському тилу, — ISW
Окупанти готують десантні бригади для висадки в українському тилу, — ISW
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
ГоловнаСуспільствоЖиття

Судитимуть злочинну групу, яка заволоділа нерухомістю столиці на понад 60 мільйонів гривень

До групи входили дев’ятеро осіб, в тому числі службовці державного та комунального підприємств.

Судитимуть злочинну групу, яка заволоділа нерухомістю столиці на понад 60 мільйонів гривень
Фото: Національна поліція

У Києві судитимуть членів організованої злочинної групи, яку викрили ще у липні на незаконному привласненні семи об’єктів нерухомого майна держпідприємства у Голосіївському районі столиці. Вони завдали збитків столиці на 64 мільйони гривень.

"Дев’ятьом особам, серед яких - службовці державного та комунального підприємств, слідчі повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, а обвинувальний акт скерували до суду", – повідомили у Нацполіції. 

У липні правоохоронці викрили чотирьох організаторів злочинної групи та ще п’ятьох учасників.

За словами начальника слідчого відділу Голосіївського управління поліції Євгена Болюбаша, кожен учасник виконував свою роль у злочинній схемі:

"Організатором шахрайської схеми виявився працівник цього ж державного підприємства, 54-річний киянин. Він здійснював пошук потрібних їм об’єктів та відповідав за врегулювання юридичних питань у рамках діючого порядку державної реєстрації нерухомого майна"

Фото: Національна поліція

До складу злочинної групи залучали осіб, які у процесі проведення оборудок мали окремі завдання з питань архітектури та будівництва, державної реєстрації нерухомості тощо.

Фігуранти виготовляли підроблені офіційні документи: інвестиційні договори на проведення ремонтних робіт нежитлових приміщень державного підприємства, акти приймання-передачі приміщень та технічну документацію об’єктів нерухомого майна, які перебувають на балансі відповідного підприємства. 

Роль інвесторів виконували підставні особи. Частина нерухомості оформлювалася на одного з організаторів "схеми".

Відповідно до фіктивних договорів, об’єкти та навколишня територія мали б бути відремонтовані, а 5% від вартості робіт відраховували у державний бюджет. Натомість подібні роботи не проводили, а підроблені договори не відповідали встановленим законодавством вимогам.

В подальшому незаконно відчужені об’єкти нерухомості продавались.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies