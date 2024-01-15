Судитимуть злочинну групу, яка заволоділа нерухомістю столиці на понад 60 мільйонів гривень

До групи входили дев’ятеро осіб, в тому числі службовці державного та комунального підприємств.

У Києві судитимуть членів організованої злочинної групи, яку викрили ще у липні на незаконному привласненні семи об’єктів нерухомого майна держпідприємства у Голосіївському районі столиці. Вони завдали збитків столиці на 64 мільйони гривень.

"Дев’ятьом особам, серед яких - службовці державного та комунального підприємств, слідчі повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, а обвинувальний акт скерували до суду", – повідомили у Нацполіції.

У липні правоохоронці викрили чотирьох організаторів злочинної групи та ще п’ятьох учасників.

За словами начальника слідчого відділу Голосіївського управління поліції Євгена Болюбаша, кожен учасник виконував свою роль у злочинній схемі:

"Організатором шахрайської схеми виявився працівник цього ж державного підприємства, 54-річний киянин. Він здійснював пошук потрібних їм об’єктів та відповідав за врегулювання юридичних питань у рамках діючого порядку державної реєстрації нерухомого майна"

Фото: Національна поліція

До складу злочинної групи залучали осіб, які у процесі проведення оборудок мали окремі завдання з питань архітектури та будівництва, державної реєстрації нерухомості тощо.

Фігуранти виготовляли підроблені офіційні документи: інвестиційні договори на проведення ремонтних робіт нежитлових приміщень державного підприємства, акти приймання-передачі приміщень та технічну документацію об’єктів нерухомого майна, які перебувають на балансі відповідного підприємства.

Роль інвесторів виконували підставні особи. Частина нерухомості оформлювалася на одного з організаторів "схеми".

Відповідно до фіктивних договорів, об’єкти та навколишня територія мали б бути відремонтовані, а 5% від вартості робіт відраховували у державний бюджет. Натомість подібні роботи не проводили, а підроблені договори не відповідали встановленим законодавством вимогам.

В подальшому незаконно відчужені об’єкти нерухомості продавались.