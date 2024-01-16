Росіяни намагалися прорвати оборону на Лиманському напрямку. За добу захисники відбили понад 30 атак

Також більш ніж три десятки атак Сили оборони відбили на Авдіївському.

На Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом доби вони відбили 18 атак окупантів у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Сєвєрного, Первомайського і Невельського.

На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди і Новомихайлівки, де відбили 12 атак. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області", – сказав він.

Захисники продовжують завдавати окупантам втрат, однак ті не відступають від спроб відсунути їх.

"Попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій", – сказав речник.

Протягом доби росіяни здійснили один безуспішний штурм позицій наших військ на цьому напрямку.

"На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили три атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області", – додав Ковальов.

На Куп'янському відбили дві атаки росіян у районі Синьківки Харківської області. На Лиманському відбили 13 атак в районі Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області і ще 19 атак в районі Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області і Григорівки, Верхньокам'янського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону.

"На Бахмутському напрямку наші воїни відбили сім атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки", – додав речник.

Протягом доби загалом відбулося 94 бойових зіткнення, ворог завдав ракетного і 68 авіаударів, здійснив 78 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.