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З Куп'янського району Харківщини евакуювали вісім людей

Серед евакуйованих - неповнолітня дівчина.

З Куп'янського району Харківщини евакуювали вісім людей
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У Харківській області триває евакуація мирного населення із небезпечних районів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“З міста Куп'янськ, селищ Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка та Синіха евакуювали родини з дітьми, людей з обмеженими фізичними можливими та пенсіонерів”, - розповіли  в поліції. 

Всього поліція та волонтери евакуювали з Куп'янського району вісім людей, у тому числі 15-річну неповнолітню дівчину.

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Правоохоронці та волонтери доставили евакуйованих до Харкова. Їх забезпечили безкоштовним житлом та триразовим харчуванням.

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