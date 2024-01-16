З Куп'янського району Харківщини евакуювали вісім людей

У Харківській області триває евакуація мирного населення із небезпечних районів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“З міста Куп'янськ, селищ Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка та Синіха евакуювали родини з дітьми, людей з обмеженими фізичними можливими та пенсіонерів”, - розповіли в поліції.

Всього поліція та волонтери евакуювали з Куп'янського району вісім людей, у тому числі 15-річну неповнолітню дівчину.

Правоохоронці та волонтери доставили евакуйованих до Харкова. Їх забезпечили безкоштовним житлом та триразовим харчуванням.