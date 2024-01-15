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Залужний поспілкувався зі своїм американським колегою Брауном

Генерали обмінялися думками стосовно питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес.

Залужний поспілкувався зі своїм американським колегою Брауном
Фото: Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024-й. Разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США обмінялися думками стосовно питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес”, - написав Залужний. 

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Головнокомандувач ЗСУ також розповів колезі про ситуацію на полі бою в цілому та докладно на окремих ділянках фронту. 

Крім того, Залужний подякував генералу Брауну та всьому американському народу за всебічну підтримку України у боротьбі з російським агресором.

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