Залужний поспілкувався зі своїм американським колегою Брауном

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024-й. Разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США обмінялися думками стосовно питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес”, - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також розповів колезі про ситуацію на полі бою в цілому та докладно на окремих ділянках фронту.

Крім того, Залужний подякував генералу Брауну та всьому американському народу за всебічну підтримку України у боротьбі з російським агресором.