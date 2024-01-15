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Росіяни скинули авіабомби на багатоповерхівку в Нью-Йорку: під завалами п'ятеро людей

Армія РФ продовжує цинічно обстрілювати Донецьку область.

Росіяни скинули авіабомби на багатоповерхівку в Нью-Йорку: під завалами п'ятеро людей
Нью-Йорк
Фото: Донецька ОВА

Окупанти скинули дві авіабомби і ракету на Нью-Йорк Донецької області. Влучили у трьохповерховий будинок, внаслідок чого під руїнами опинилися 5 людей, ще троє людей з пораненнями.

Про чергову цинічну атаку росіян повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Троє людей поранено, ще 5 перебувають під завалами — такі попередні наслідки удару по Нью-Йорку. Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку — у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди", — зазначає він.

На місці працюють рятувальники та поліція — вирішують питання розбору завалів.

"Це чергова цинічна атака росіян по цивільному населенню. Її точні наслідки будуть відомі пізніше", — додає очільник ОВА.

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

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