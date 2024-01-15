РФ хоче відвоювати позиції. Сирський розповів про наступ ЗСУ на півдні

Російська армія намагається повернути втрачені позиції на півдні України, а саме в Херсонської та Запорізької областях.
Про це в коментарі Reuters повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
"Росія сподівається відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей, а українські війська проводять невеликі контратаки в рамках так званої "активної оборони", —повідомив Сирський.
Він заявив, що українські солдати застосовують тактику "активної оборони": не дають противнику спокою, шукаючи можливості завдати удару і самі намагаються перехопити ініціативу.
Щодо РФ, то ворог намагається перехопити ініціативу напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Їхньою основною метою є встановлення повного контролю над промисловим регіоном Донбасу.
Сирський розповів, що наразі бої з обох сторін ведуться в менших масштабах. Це необхідно для того, щоб зберегти боєприпаси і людей. Ймовірно, Росія також навчилася реагувати і запобігати втратам.
"Наступальні дії на рівні батальйону є великою рідкістю", — сказав Сирський.
- За інформацією ОК "Підень", російська армія намагається витіснити українські сили із захоплених плацдармів лівобережжя Дніпра. Зокрема, окупанти зосередили всі сили на селі Кринки Херсонської області, там сконцентровано близько 10 тисяч росіян.