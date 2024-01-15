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РФ хоче відвоювати позиції. Сирський розповів про наступ ЗСУ на півдні

Росія намагається повернути втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей. 

РФ хоче відвоювати позиції. Сирський розповів про наступ ЗСУ на півдні
Фото: ОК "Північ"

Російська армія намагається повернути втрачені позиції на півдні України, а саме в Херсонської та Запорізької областях.

Про це в коментарі Reuters повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Росія сподівається відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей, а українські війська проводять невеликі контратаки в рамках так званої "активної оборони", —повідомив  Сирський.

Він заявив, що українські солдати застосовують тактику "активної оборони": не дають противнику спокою, шукаючи можливості завдати удару і самі намагаються перехопити ініціативу.

Щодо РФ, то ворог намагається перехопити ініціативу напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Їхньою основною метою є встановлення повного контролю над промисловим регіоном Донбасу. 

Сирський розповів, що наразі бої з обох сторін ведуться в менших масштабах. Це необхідно для того, щоб зберегти боєприпаси і людей. Ймовірно, Росія також навчилася реагувати і запобігати втратам.

"Наступальні дії на рівні батальйону є великою рідкістю", — сказав Сирський.

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